Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Uršuľa
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. októbra 2025

Maškarová je oficiálne prezidentkou Policajného zboru SR, jej vízia sa sústreďuje na tri hlavné priority


Tagy: Minister vnútra SR policajná prezidentka

Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok v utorok ustanovil Janu Maškarovú za prezidentku



Zdieľať
68ceeb1bcead5826189236 676x452 21.10.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok v utorok ustanovil Janu Maškarovú za prezidentku Policajného zboru. „Pani generálka Maškarová je prvou ženou ustanovenou do čela slovenskej polície. Stotožňujem sa s jej jasnou víziou - posilniť stabilitu, odbornosť a dôveru verejnosti v políciu,“ uviedol minister. Dodal, že pred ňou stoja náročné úlohy, medzi ktoré patrí pokračovanie v stabilizácii Policajného zboru a zvyšovanie bezpečnosti na uliciach.


Do funkcie prezidentky PZ vstupujem s odhodlaním čeliť novým výzvam so zodpovednosťou, odbornosťou a dôrazom na zákonnosť a službu občanom,“ vyhlásila Maškarová, ktorá je prvou ženou na čele Policajného zboru SR. Nová policajná prezidentka chce viesť zbor „s pokorou, energiou a rozhodnosťou“.

Prezident musí byť vzorom, autoritou a garantom zákonnosti, bez ohľadu na vonkajší tlak,“ zdôraznila Maškarová. Jej vízia sa sústreďuje na tri hlavné priority: motiváciu a stabilizáciu policajtov, zlepšenie platových a sociálnych podmienok pre mladých uchádzačov, posilnenie odbornej prípravy a spravodlivý kariérny rast. Zároveň plánuje prehlbovať dôveru verejnosti prostredníctvom otvorenej a vecnej komunikácie.


Jana Maškarová sa narodila v roku 1975 v Čadci a svoju viac ako 30-ročnú kariéru v Policajnom zbore začala ako inšpektorka hliadkovej služby v Bratislave. V roku 2004 ukončila Akadémiu Policajného zboru. Postupne zastávala významné funkcie, vrátane 1. viceprezidentky Policajného zboru (2018–2021) a námestníčky riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (2022–2025).

Počas svojej kariéry viedla dôležité oddelenia, napríklad expozitúru Bratislava Národnej kriminálnej agentúry, a podieľala sa na vyšetrovaní závažných trestných činov vrátane vraždy novinára Jána Kuciaka. Získala viaceré ocenenia, medzi nimi Medailu Ministerstva vnútra SR II. stupňa, Medailu prezidenta PZ Českej republiky I. stupňa a Pápežskú medailu.




Zdroj: SITA.sk - Maškarová je oficiálne prezidentkou Policajného zboru SR, jej vízia sa sústreďuje na tri hlavné priority © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister vnútra SR policajná prezidentka
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trump začal búracie práce v časti Bieleho domu, aby postavil novú tanečnú sálu
<< predchádzajúci článok
Záchranár priznal únos študentky Sone, obvinenie zo znásilnenia odmietol – VIDEO

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 