Utorok 21.10.2025
Denník - Správy
21. októbra 2025
Maškarová je oficiálne prezidentkou Policajného zboru SR, jej vízia sa sústreďuje na tri hlavné priority
Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok v utorok ustanovil Janu Maškarovú za prezidentku
21.10.2025 (SITA.sk) - Minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok v utorok ustanovil Janu Maškarovú za prezidentku Policajného zboru. „Pani generálka Maškarová je prvou ženou ustanovenou do čela slovenskej polície. Stotožňujem sa s jej jasnou víziou - posilniť stabilitu, odbornosť a dôveru verejnosti v políciu,“ uviedol minister. Dodal, že pred ňou stoja náročné úlohy, medzi ktoré patrí pokračovanie v stabilizácii Policajného zboru a zvyšovanie bezpečnosti na uliciach.
„Do funkcie prezidentky PZ vstupujem s odhodlaním čeliť novým výzvam so zodpovednosťou, odbornosťou a dôrazom na zákonnosť a službu občanom,“ vyhlásila Maškarová, ktorá je prvou ženou na čele Policajného zboru SR. Nová policajná prezidentka chce viesť zbor „s pokorou, energiou a rozhodnosťou“.
„Prezident musí byť vzorom, autoritou a garantom zákonnosti, bez ohľadu na vonkajší tlak,“ zdôraznila Maškarová. Jej vízia sa sústreďuje na tri hlavné priority: motiváciu a stabilizáciu policajtov, zlepšenie platových a sociálnych podmienok pre mladých uchádzačov, posilnenie odbornej prípravy a spravodlivý kariérny rast. Zároveň plánuje prehlbovať dôveru verejnosti prostredníctvom otvorenej a vecnej komunikácie.
Jana Maškarová sa narodila v roku 1975 v Čadci a svoju viac ako 30-ročnú kariéru v Policajnom zbore začala ako inšpektorka hliadkovej služby v Bratislave. V roku 2004 ukončila Akadémiu Policajného zboru. Postupne zastávala významné funkcie, vrátane 1. viceprezidentky Policajného zboru (2018–2021) a námestníčky riaditeľa Národného bezpečnostného úradu (2022–2025).
Počas svojej kariéry viedla dôležité oddelenia, napríklad expozitúru Bratislava Národnej kriminálnej agentúry, a podieľala sa na vyšetrovaní závažných trestných činov vrátane vraždy novinára Jána Kuciaka. Získala viaceré ocenenia, medzi nimi Medailu Ministerstva vnútra SR II. stupňa, Medailu prezidenta PZ Českej republiky I. stupňa a Pápežskú medailu.
Zdroj: SITA.sk - Maškarová je oficiálne prezidentkou Policajného zboru SR, jej vízia sa sústreďuje na tri hlavné priority © SITA Všetky práva vyhradené.
