Trump: Zajatých bojovníkov IS prepustíme na hraniciach Európy

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 20. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump sa v piatok vyhrážal európskym krajinám, že na ich hraniciach vypustí bojovníkov teroristického hnutia Islamský štát (IS), ktorí sú momentálne zadržiavaní v Sýrii. Podľa svojich slov je odhodlaný to urobiť za predpokladu, že si dané štáty sami neprevezmú svojich občanov, ktorí bojovali v radoch IS. Informovala o tom agentúra AFP.zdôraznil Trump pred reportérmi v Oválnej pracovni Bieleho domu počas stretnutia s austrálskym premiérom Scottom Morrisonom.Šéf Bieleho domu v tejto súvislosti ďalej uviedol, že USA teraz majú, pričom, aby si ich prevzali.povedal Trump s poukazom na Nemecko a Francúzsko.Spojené štáty totiž podľa Trumpových slov nebudúvyhlásil.Trump podľa AFP týmto vyhlásením zopakoval svoje dávnejšie vyhrážky. Tie súvisia s tým, že medzi tisícami zajatých bojovníkov IS, ktorí sú momentálne držaní v preplnených zajateckých táboroch v Sýrii, je aj množstvo občanov európskych krajín.