Trump zavádza pred voľbami voličov, Twitter voči nemu opäť zakročil

Trump hovorí o podvode

Facebook príspevok ponechal

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2020 (Webnoviny.sk) - Sociálna a mikroblogovacia sieť Twitter opäť zakročila proti príspevku amerického prezidenta Donalda Trumpa . Tentoraz ukryla a označila jeho tweet obsahujúci "nepravdivé tvrdenia", ktoré by mohli "odradiť voličov" pred novembrovými prezidentskými voľbami.Šéf Bieleho domu v nedeľu napísal, že odovzdanie hlasov prostredníctvom pošty by mohlo podnietiť podvod a občania sa tak vystavia riziku nákazy koronavírusom Twitter uviedol, že príspevok porušuje pravidlá týkajúce sa "občianskej a volebnej integrity". Používatelia ho nemôžu označiť, že sa im páči, nemôžu naň odpovedať ani ho zdieľať."Takže teraz demokrati používajú poštové schránky, ktoré predstavujú pre voličov katastrofu. Okrem iného umožňujú osobe viacnásobné hlasovanie. Kto ich kontroluje? Sú umiestnené v republikánskych alebo demokratických oblastiach? Nikto ich nedezinfikuje voči koronavírusu. Je to veľký podvod," napísal prezident.Twitter neskôr reagoval s tým, že príspevok označil pre "porušenie pravidiel našej občianskej integrity zverejnením nepravdivých informácií o zdraví, ktoré by mohli odradiť ľudí od účasti na voľbách". "Nesmiete využívať služby Twitteru za účelom zasahovania alebo manipulácie v súvislosti s voľbami alebo iným občianskym procesom. Patrí sem aj zverejnenie alebo zdieľanie obsahu, ktorý môže potláčať účasť alebo zavádzať ľudí o tom kedy, kde alebo ako sa majú zúčastniť na občianskom procese," dodal Twitter.Facebook rovnaký prezidentov príspevok ponechal na platforme, no pridal k nemu odkaz na ďalšie informácie o voľbách.