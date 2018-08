Trump zrušil bezpečnostnú previerku exriaditeľovi CIA J. Brennanovi

John Brennan, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 15. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump odobral bezpečnostnú previerku bývalému riaditeľovi Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johnovi Brennanovi. Oznámil to v stredu Biely dom, informovala spravodajská stanica Fox News.Brennan využil bezpečnostnú previerku navoči Trumpovej administratíve, uviedla hovorkyňa Bieleho domu Sarah Sandersová.citovala Sandersová z Trumpovho vyhlásenia.Brennan je tvrdým kritikom Trumpa. Jeho tlačovú konferenciu s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na júlovom helsinskom summite označil zaV Trumpovom vyhlásení sa ďalej uvádza, že prehodnotené budú bezpečnostné previerky aj iných osôb. Jednou z nich je Peter Strzok. Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) nedávno rozviazal s týmto špeciálnym agentom pracovný pomer za to, že právničke FBI Lise Pageovej, s ktorou mal pomer, posielal krátke textové správy, v ktorých kritizoval Donalda Trumpa.Trump tiež prehodnotí previerky bývalého šéfa amerických tajných služieb Jamesa Clappera, exriaditeľa FBI Jamesa Comeya, exriaditeľa CIA Michaela Haydena, exministerky spravodlivosti Sally Yatesovej, bývalej veľvyslankyne USA pri OSN Susanne Riceovej, bývalého zástupcu riaditeľa FBI Andrewa McCabeho a Lisy Pageovej. Sú to všetko osoby, ktoré kritizovali Trumpovu politiku.