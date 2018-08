USA uvalili sankcie na firmy z Číny a Ruska za pomoc Severnej Kórei

Na snímke Kim Čong-un, vodca Severnej Kórey Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 15. augusta (TASR) - Spojené štáty uvalili v stredu sankcie na tri čínske a ruské firmy za ich údajnú pomoc pri nelegálnom obchodovaní so Severnou Kóreou. Podľa USA išlo o porušenie medzinárodných sankcií uvalených na túto krajinu, uviedla agentúra Jonhap.Americké ministerstvo financií informovalo, že sankcie sa týkajú čínskej spoločnosti, jej singapurskej pobočky a ruskej firmy vrátane jej generálneho riaditeľa. Ich obchodovanie s USA a americkými občanmi sa zablokuje.Podľa amerického ministerstva čínska firma Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading aj so svojou singapurskou pobočkou použili sfalšované prepravné dokumenty s cieľom umožniť nelegálne dodávky alkoholu, tabaku, cigariet a podobných výrobkov do Severnej Kórey. Z nelegálneho obchodu s cigaretami má vláda v Pchjongjangu zisky.Ruská firma Profinet a jej generálny riaditeľ Vasilij Kolčanov sa ocitli na sankčnom zozname za naloženie severokórejských ropných tankerov v ruských prístavoch.uviedol americký minister financií Steven Mnuchin.