Trump zverejnil zoznam kandidátov na poradcu pre národnú bezpečnosť

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 18. septembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok povedal, že v súčasnosti uvažuje o piatich ľuďoch, ktorí by vo funkcii poradcu Bieleho domu pre národnú bezpečnosť mohli nahradiť odvolaného Johna Boltona. Informovala o tom v stredu agentúra AP.Trump na palube prezidentského lietadla Air Force One povedal, že do užšieho výberu kandidátov na prestížny post poradcu pre národnú bezpečnosť sa dostali Robert O'Brien, Ric Waddell, Lisa E. Gordonová-Hagertyová, Fred Fleitz a Keith Kellogg.O'Brien pôsobí ako mimoriadny poverenec prezidenta USA pre záležitosti rukojemníkov; Waddell je poradcom predsedu zboru náčelníkov štábov a v rokoch 2017-2018 bol zástupcom poradcu pre národnú bezpečnosť; Gordonová-Hagertyová v súčasnosti pôsobí ako námestníčka ministra energetiky pre jadrovú bezpečnosť; Fleitz je bývalým výkonným tajomníkom Rady pre národnú bezpečnosť; Kellogg pôsobí ako poradca pre národnú bezpečnosť viceprezidenta USA Mikea Pencea.Trump po tom, čo minulý pondelok (9. septembra) odvolal Boltona, povedal, že nového poradcu by chcel vymenovať tento týždeň. Funkciu dočasne zastáva Charles Kupperman.