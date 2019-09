Venezuelského opozičného politika Edgara Zambrana prepustili z väzby

Na archívnej snímke z 5. januára 2019 Edgar Zambran (vľavo) v Caracase. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Caracas 18. septembra (TASR) - Venezuelské úrady prepustili v utorok z väzby opozičného politika a podpredsedu Národného zhromaždenia Edgara Zambrana, ktorého zadržali v máji. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.Zambrana, podpredsedu opozičnej strany Demokratická akcia zadržali príslušníci venezuelskej tajnej služby 8. mája v súvislosti s jeho podporou neúspešného pokusu o štátny prevrat z 30. apríla, na ktorého čele stál líder opozície a predseda Národného zhromaždenia Juan Guaidó.Za venezuelského prezidenta bol 20. mája 2018 opätovne zvolený Nicolás Maduro. Zlá ekonomická situácia v krajine prerástla do politickej krízy, keď sa Guaidó vyhlásil za dočasného prezidenta s odôvodnením, že opätovné zvolenie Madura nebolo legitímne.Vodca venezuelskej opozície chce, aby Maduro odstúpil a konali sa nové voľby. Socialistický líder to však odmieta.Guaidóa za legitímneho lídra Venezuely uznalo viac než 50 krajín vrátane Spojených štátov a väčšiny krajín Južnej Ameriky. Stále sa mu však nepodarilo prevziať moc od Madura.Prezident Maduro, nasledovník Huga Cháveza, má doma silnú podporu armády a medzinárodne na jeho strane stoja Kuba, Rusko a Čína. Moskva začiatkom roka vyslala do Venezuely svojich vojenských expertov.