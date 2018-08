Trumpov bývalý právnik uzavrel dohodu o vine a treste

Michael Cohen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 21. augusta (TASR) - Niekdajší osobný právnik amerického prezidenta Donalda Trumpa, Michael Cohen, uzavrel v New Yorku s americkou federálnou prokuratúrou dohodu o vine a treste. S odvolaním sa na zdroje z prostredia vyšetrovania o tom v utorok informovali americké médiá.Cohen by sa mal na pojednávanie do súdnej siene v budove federálneho súdu v newyorskej štvrti Manhattan dostaviť ešte v utorok o 16.00 h miestneho času (22.00 h SELČ).Tlačová agentúra AP citujúc dva nemenované zdroje uvádza, že Cohen prizná svoju vinu v súvislosti s obvineniami z finančných podvodov počas predvolebnej kampane, bankových podvodov a daňových únikov. Obvinenia z finančných podvodov počas kampane zahŕňajú platby dvom ženám. Cohena videli v utorok vojsť do newyorského sídla amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), dodala AP.Podľa zdrojov stanice CNN sa tento 51-ročný právnik vydal do rúk FBI. Súčasťou dohody je odsúdenie na trest väzenia a zaplatenie pokuty, dodala CNN.Cohen už skôr priznal, že zaplatil 130.000 dolárov pornoherečke Stormy Danielsovej za jej mlčanie o údajnom pomere s Trumpom. Tento čin by sa podľa spravodajskej stanice BBC mohol považovať za porušenie zákonov o financovaní kampane.Dohoda o vine a treste môže podľa tlačovej agentúry Reuters uškodiť prezidentovi Trumpovi. Cohen totiž môže poskytnúť informácie zvláštnemu vyšetrovateľovi Robertovi Muellerovi, ktorý preveruje možné zasahovanie Ruska do kampane pred americkými voľbami v roku 2016 v prospech Donalda Trumpa.