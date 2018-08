Hlavný výrobca bômb al-Káidy zahynul pri útoku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. augusta (TASR) - Spojené štáty vyjadrili presvedčenie, že hlavný odborník na výrobu bômb z al-Káidy, považovaný za hlavného strojcu neúspešného pokusu o odpálenie amerického dopravného lietadla z roku 2009, zahynul pri útoku.Podľa tlačovej agentúry Reuters to v utorok uviedli dvaja americkí predstavitelia aj napriek tomu, že iní upozornili na nepresvedčivé dôkazy.Washington dlho pátra po Ibráhímovi bin Hasanovi Asírím, militantovi z jemenskej odnože al-Káidy. Asírí je považovaný za jedného z najobávanejších výrobcov bômb na svete pre jeho schopnosť skonštruovať ťažko zistiteľné výbušné zariadenia vrátane bômb implantovaných do tiel samovražedných atentátnikov.Dvaja nemenovaní americkí predstavitelia uviedli, že sú presvedčení o tom, že Asírí bol zabitý. Predstavitelia amerických tajných služieb však upozornili, že dostupné dôkazy nepovažujú za presvedčivé.Experti z Bezpečnostnej rady OSN monitorujúci aktivity Islamského štátu a al-Káidy zverejnili minulý týždeň správu, podľa ktorej niektoré štáty informovali o tom, že AsíríReuters pripomína, že v Jemene uskutočnili nálety americká armáda a Ústredná spravodajská služba (CIA). Správy o smrti Asírího ale nezverejnili.Asírí podľa vyšetrovateľov vyrobil bombu ukrytú v spodnej bielizni Nigérijčana, obvineného z neúspešného pokusu zničiť na Vianoce 2009 dopravné lietadlo smerujúce do Detroitu. Nigérijčan si odpykáva vo väzení viacero doživotných trestov.Asírí, ktorý sa narodil v roku 1982 v Saudskej Arábii, bol zároveň obvinený z toho, že svojho mladšieho brata v roku 2009 naverboval na neúspešný samovražedný pokus o atentát na vtedajšieho saudskoarabského námestníka ministra vnútra.