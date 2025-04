Trumpov údajný mierový plán znie katastroficky. Krym pre Rusko, žiadne NATO a neutrálna zóna

Vyhlásenie za neutrálne územie

Snaha o dosiahnutie prímeria

21.4.2025 (SITA.sk) - Spojené štáty čakajú na odpoveď Ukrajiny v súvislosti s mierovým plánom amerického prezidenta Donalda Trumpa , ktorý obsahuje významné ústupky v prospech Ruska. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na Wall Street Journal.„Ukrajina je pod tlakom, aby tento týždeň reagovala na sériu ďalekosiahlych nápadov Trumpovej administratívy, ako ukončiť vojnu na Ukrajine,“ uvádza spomenutý zdroj s tým, že medzi ústupky Rusku má patriť americké uznanie ruskej anexie Krymu z roku 2014 a odmietnutie vstupu Ukrajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Ďalší nápad z USA podľa západných predstaviteľov zahŕňa vyhlásenie územia okolo Záporožskej jadrovej elektrárne za neutrálne územie, ktoré by mohlo byť pod kontrolou USA. Wall Street Journal tvrdí, že tieto nápady boli uvedené v dôvernom dokumente, ktorý vo štvrtok 17. apríla predložili vysokopostavení členovia Trumpovej administratívy ukrajinským predstaviteľom v Paríži.„USA teraz čakajú na odpoveď Kyjeva, ktorá by mala prísť na stretnutie amerických, ukrajinských a európskych predstaviteľov v Londýne koncom tohto týždňa. A potom, ak nastane priblíženie amerických, európskych a ukrajinských pozícií, návrhy by mohli predložiť Moskve,“ skonštatoval zdroj. Marco Rubio v piatok povedal, že Washington by po stretnutí s európskymi a ukrajinskými predstaviteľmi v Paríži mohol čoskoro ukončiť snahy o dosiahnutie prímeria na Ukrajine, ak usúdi, že mier nie je „realizovateľný“.