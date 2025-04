Kto bude nový pápež? Päť najväčších favoritov na nástupcu Františka

Symbolický biely dym

Veľké štrukturálne zmeny



Kandidáti na nového pápeža

Luis Antonio Tagle (Filipíny)

Momentálne favorit so stávkovým kurzom 3:1, kardinál Luis Antonio Tagle (67), je považovaný za silného kandidáta na pokračovanie progresívneho programu pápeža Františka. Tagle, zástanca inklúzie a evanjelizácie, má značné skúsenosti s vedením Kongregácie pre evanjelizáciu národov a bol dôveryhodnou osobnosťou vo Františkovom najbližšom kruhu. Pomôcť by mu mohol aj rýchlo rastúci katolicizmus na ázijskom kontinente.



Pietro Parolin (Taliansko)

Kardinál Pietro Parolin (70) je s kurzom 4:1 jedným z najskúsenejších predstaviteľov Vatikánu. Vo svojej úlohe vatikánskeho štátneho sekretára od roku 2013 zohral významnú úlohu v diplomatických záležitostiach vrátane citlivých rokovaní s vládou Číny a krajinami Blízkeho východu. Parolin je vnímaný ako umiernený teologický kandidát, niekto, kto by mohol poskytnúť stabilitu a zároveň zachovať niektoré z Františkových reforiem.



Peter Turkson (Ghana)

Momentálne s kurzom 5:1 je kardinál Peter Turkson (76) známou postavou v cirkevných kruhoch sociálnej spravodlivosti. Ako bývalý šéf Dikastéria pre podporu integrálneho ľudského rozvoja sa Turkson vyjadroval k otázkam, ako sú klimatické zmeny, chudoba a ekonomická spravodlivosť. Turksonovo zvolenie by znamenalo historický okamih v podobe prvého afrického pápeža po dlhých stáročiach. Posledným africkým pápežom bol pápež Gelasius, ktorý slúžil v rokoch 492 až 496 nášho letopočtu.



Peter Erdő (Maďarsko)

Popredný konzervatívny kandidát, kardinál Peter Erdő (72), má momentálne kurz 6:1. Erdő, uznávaný odborník na kánonické právo, bol silným zástancom tradičného katolíckeho učenia a doktríny. Predtým pôsobil ako predseda Rady európskych biskupských konferencií a kládol dôraz na teologickú ortodoxiu. Pre tých, ktorí sa snažia o návrat ku konzervativizmu Jána Pavla II. a Benedikta XVI., by Erdő predstavoval veľký posun od Františkovho prístupu.



Angelo Scola (Taliansko)

S kurzom 8:1 je kardinál Angelo Scola (82) dlhoročným pápežským kandidátom. Patril medzi favoritov konkláve v roku 2013, ktoré napokon zvolilo pápeža Františka. Scola, bývalý milánsky arcibiskup, má hlboké teologické korene a oslovuje tých, ktorí podporujú centralizovanejšiu a hierarchickejšiu Cirkev. Jeho tradicionalistický postoj z neho robí silného kandidáta pre tých, ktorí sa chcú odkloniť od Františkových reforiem, ale jeho vek môže hrať proti nemu.





21.4.2025 (SITA.sk) - Úmrtie pápeža Františka pre Vatikán znamená, že v dohľadnom čase bude musieť nájsť nového pontifika. František ako prvý latinskoamerický pápež priniesol významné zmeny, pričom sa zameral na sociálnu spravodlivosť, environmentálne otázky a inkluzívnejšiu cirkev.Teraz sa kolégium kardinálov pripravuje na konkláve vo Vatikáne, ktoré bude formovať budúcnosť a smerovanie katolíckej cirkvi. Bude ďalší pápež pokračovať vo Františkových pokrokových reformách, alebo sa kardináli vrátia späť k teologickému konzervativizmu?Odpoveď na túto otázku začneme dostávať o niekoľko týždňov po tom, ako zo Sixtínskej kaplnky začne stúpať symbolický biely dym.Počas funkčného obdobia pápeža Františka došlo k veľkým štrukturálnym zmenám, vrátane decentralizácie moci Vatikánu a vymenovania väčšieho počtu neeurópskych kardinálov ako v prípade ktoréhokoľvek z jeho predchodcov.„Vybral väčšinu kardinálov, ktorí majú právo voliť (nového pápeža),“ povedal Ulrich Lehner, profesor teológie na Univerzite Notre Dame.A kto sú krátko po smrti pápeža Františka kandidáti s najväčšou šancou zasadnúť na Petrov stolec? Web newsweek.com zostavil zoznam piatich adeptov, ktorí údajne majú najlepšie šance stať sa 267. pápežom.