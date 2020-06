Trumpova administratíva podala žalobu, chce tak zablokovať vydanie knihy Johna Boltona

Údajne obsahuje tajné informácie

Biely dom chráni Trumpa pred hanbou

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - Americké ministerstvo spravodlivosti podalo žalobu, ktorou chce zabrániť vydaniu knihy bývalého prezidentovho poradcu pre národnú bezpečnosť Johna Boltona . Publikácia totiž podľa nich obsahuje tajné informácie. Stalo sa tak deň po tom, ako prezident Donald Trump vyhlásil, že Bolton môže mať "kriminálny problém", ak si to s vydaním knihy nerozmyslí."Budem považovať každú konverzáciu so mnou, ako prezidentom, za prísne tajnú," povedal Trump v pondelok novinárom a dodal, že "to by znamenalo, že ak napísal knihu a tá sa dostane von, porušil zákon a myslel by som si, že by mohol mať kriminálne problémy".Knihu s názvom The Room Where It Happened, ktorá by sa mala oficiálne dostať na trh 23. júna, už pritom vydavateľ rozoslal do distribučných skladov.Podľa neziskovej organizácie American Civil Liberties Union sú "akékoľvek snahy Trumpovej administratívy o zastavenie publikovania knihy John Boltona predurčené na neúspech".Boltonov právny zástupca Charles Cooper sa v súvislosti so žalobou vyjadril, že ju skúmajú a budú reagovať vo vhodnom čase.Biely dom ešte v januári informoval, že kniha obsahuje "prísne tajné" detaily, ktoré musia pred vydaním odstrániť a prezident aj tento týždeň Boltona obvinil, že neabsolvoval proces kontroly pred vydaním, ktorý by zabezpečil, aby kniha neobsahovala utajené informácie.Podľa Coopera však Bolton niekoľko mesiacov spolupracoval so špecialistkou na utajené informácie Ellen Knight, s ktorou urobil všetky potrebné zmeny.Pre The Wall Street Journal sa pritom vyjadril, že Biely dom celý proces využil na to, aby ochránil prezidenta pred hanbou.