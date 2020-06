V Pekingu platí druhý najvyšší stupeň ohrozenia, pre koronavírus zrušili aj 1200 letov

Opatrenia sa týkajú miliónov ľudí

Zrušené lety a obmedzená doprava

17.6.2020 - Peking zavádza prísnejšie opatrenia súvisiace s koronavírusom po tom, ako sa objavujú nové prípady nákazy. Mesto v stredu oznámilo ďalších 31 nakazených, pričom za uplynulý týždeň zaregistrovalo celkovo 137 infikovaných. Predtým sa v meste nový prípad neobjavil 57 dní.Opätovné šírenie spájajú s trhom Sin-fa-ti, ktorý pre Peking dodáva 80 % mäsa a zeleniny. Denne ho navštívia desaťtisíce ľudí.Úrady vyhlásili, že 27 častí mesta je na úrovni stredného rizika a jedna oblasť, ktorá sa nachádza v blízkosti trhu, čelí vysokému riziku, pričom nikto z nich nemôže opustiť územie mesta.Celkovo sa opatrenia týkajú miliónov ľudí. Obyvatelia oblastí s nízkym rizikom môžu vycestovať, no musia mať negatívny test.Podstúpiť test je však v súčasnosti náročné. Tri testovacie stanice pre BBC potvrdili, že až do júla nebudú mať nové testy. Pred inými strediskami je možné vidieť ľudí stáť v radoch.V dôsledku nových prípadov tiež zrušili viac ako 1200 letov a do 9. júla obmedzili železničnú dopravu. Zrušili výučbu v školách, zatvorili plavárne i posilňovne. Cestná doprava funguje normálne, firmy a továrne sú takisto otvorené. V meste platí druhý najvyšší stupeň ohrozenia.Miestne médiá uvádzajú, že vírus našli na doskách používaných na porciovanie dovážaného lososa. Generálneho riaditeľa trhu a ďalších miestnych úradníkov následne prepustili z práce.