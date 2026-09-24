Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 24.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ľuboš, Ľubor
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

24. septembra 2026

Trumpova administratíva priznala osem pokusov o samovraždu počas nasadenia lietadlovej lode


Tagy: americká lietadlová loď Americké ministerstvo obrany Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Pokus o samovraždu

USS Abraham Lincoln strávila na mori 286 dní, rodiny vojakov upozorňovali na psychické problémy, nedostatok jedla aj hygieny. Americké námorníctvo priznalo osem ...



Zdieľať
thailand_us_carrier_41112 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - USS Abraham Lincoln strávila na mori 286 dní, rodiny vojakov upozorňovali na psychické problémy, nedostatok jedla aj hygieny.


Americké námorníctvo priznalo osem pokusov o samovraždu medzi príslušníkmi údernej skupiny lietadlovej lode USS Abraham Lincoln počas jej mimoriadne dlhého nasadenia, ktoré zahŕňalo aj pôsobenie na Blízkom východe.

Informácia vyplynula z listu námestníka ministra obrany pre vojenské námorníctvo Hunga Caoa adresovaného demokratickej senátorke Kirsten Gillibrandovej, ktorá sa pýtala na podmienky na palube.

„Od začiatku nasadenia Lincolna došlo v celej údernej skupine celkovo k ôsmim pokusom o samovraždu,“ uviedol Cao. Zároveň zdôraznil, že „počas tohto nasadenia nedošlo na palube k žiadnej dokonanej samovražde“.

Viacero pokusov


Jeden z námorníkov pridelených k leteckému krídlu začiatkom augusta skočil z lode do mora. Rýchlo ho však zachránil vrtuľník a následne ho previezli z plavidla na ďalšiu starostlivosť.

Ďalší námorník sa v marci pokúsil skočiť cez palubu, zastavili ho však kolegovia a následne sa vrátil do domovského prístavu.

USS Abraham Lincoln vyplávala z Kalifornie v novembri 2025 pôvodne do Juhočínskeho mora.

Vážne problémy


Pred americko-izraelskými útokmi na Irán ju však presmerovali na Blízky východ. Až začiatkom septembra po 286 dňoch na mori zakotvila v Thajsku.

Rodiny vojakov a viacerí zákonodarcovia už v auguste upozorňovali na vážne psychické problémy, nedostatok potravín a zhoršené hygienické podmienky.

Prezident Donald Trump tieto tvrdenia odmietal a minister obrany Pete Hegseth tvrdil, že situácia na lodi bola „skresľovaná“.


Zdroj: SITA.sk - Trumpova administratíva priznala osem pokusov o samovraždu počas nasadenia lietadlovej lode © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americká lietadlová loď Americké ministerstvo obrany Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Pokus o samovraždu
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V zariadeniach pre seniorov pribudne viac miest, zvýši sa aj príspevok na odkázanosť – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Svet sa zmenil a OSN sa musí zmeniť s ním, povedal prezident Pellegrini na pôde OSN – VIDEO, FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 