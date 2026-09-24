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24. septembra 2026
Trumpova administratíva priznala osem pokusov o samovraždu počas nasadenia lietadlovej lode
Tagy: americká lietadlová loď Americké ministerstvo obrany Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Pokus o samovraždu
USS Abraham Lincoln strávila na mori 286 dní, rodiny vojakov upozorňovali na psychické problémy, nedostatok jedla aj hygieny. Americké námorníctvo priznalo osem ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - USS Abraham Lincoln strávila na mori 286 dní, rodiny vojakov upozorňovali na psychické problémy, nedostatok jedla aj hygieny.
Americké námorníctvo priznalo osem pokusov o samovraždu medzi príslušníkmi údernej skupiny lietadlovej lode USS Abraham Lincoln počas jej mimoriadne dlhého nasadenia, ktoré zahŕňalo aj pôsobenie na Blízkom východe.
Informácia vyplynula z listu námestníka ministra obrany pre vojenské námorníctvo Hunga Caoa adresovaného demokratickej senátorke Kirsten Gillibrandovej, ktorá sa pýtala na podmienky na palube.
„Od začiatku nasadenia Lincolna došlo v celej údernej skupine celkovo k ôsmim pokusom o samovraždu,“ uviedol Cao. Zároveň zdôraznil, že „počas tohto nasadenia nedošlo na palube k žiadnej dokonanej samovražde“.
Jeden z námorníkov pridelených k leteckému krídlu začiatkom augusta skočil z lode do mora. Rýchlo ho však zachránil vrtuľník a následne ho previezli z plavidla na ďalšiu starostlivosť.
Ďalší námorník sa v marci pokúsil skočiť cez palubu, zastavili ho však kolegovia a následne sa vrátil do domovského prístavu.
USS Abraham Lincoln vyplávala z Kalifornie v novembri 2025 pôvodne do Juhočínskeho mora.
Pred americko-izraelskými útokmi na Irán ju však presmerovali na Blízky východ. Až začiatkom septembra po 286 dňoch na mori zakotvila v Thajsku.
Rodiny vojakov a viacerí zákonodarcovia už v auguste upozorňovali na vážne psychické problémy, nedostatok potravín a zhoršené hygienické podmienky.
Prezident Donald Trump tieto tvrdenia odmietal a minister obrany Pete Hegseth tvrdil, že situácia na lodi bola „skresľovaná“.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova administratíva priznala osem pokusov o samovraždu počas nasadenia lietadlovej lode © SITA Všetky práva vyhradené.
Americké námorníctvo priznalo osem pokusov o samovraždu medzi príslušníkmi údernej skupiny lietadlovej lode USS Abraham Lincoln počas jej mimoriadne dlhého nasadenia, ktoré zahŕňalo aj pôsobenie na Blízkom východe.
Informácia vyplynula z listu námestníka ministra obrany pre vojenské námorníctvo Hunga Caoa adresovaného demokratickej senátorke Kirsten Gillibrandovej, ktorá sa pýtala na podmienky na palube.
„Od začiatku nasadenia Lincolna došlo v celej údernej skupine celkovo k ôsmim pokusom o samovraždu,“ uviedol Cao. Zároveň zdôraznil, že „počas tohto nasadenia nedošlo na palube k žiadnej dokonanej samovražde“.
Viacero pokusov
Jeden z námorníkov pridelených k leteckému krídlu začiatkom augusta skočil z lode do mora. Rýchlo ho však zachránil vrtuľník a následne ho previezli z plavidla na ďalšiu starostlivosť.
Ďalší námorník sa v marci pokúsil skočiť cez palubu, zastavili ho však kolegovia a následne sa vrátil do domovského prístavu.
USS Abraham Lincoln vyplávala z Kalifornie v novembri 2025 pôvodne do Juhočínskeho mora.
Vážne problémy
Pred americko-izraelskými útokmi na Irán ju však presmerovali na Blízky východ. Až začiatkom septembra po 286 dňoch na mori zakotvila v Thajsku.
Rodiny vojakov a viacerí zákonodarcovia už v auguste upozorňovali na vážne psychické problémy, nedostatok potravín a zhoršené hygienické podmienky.
Prezident Donald Trump tieto tvrdenia odmietal a minister obrany Pete Hegseth tvrdil, že situácia na lodi bola „skresľovaná“.
Zdroj: SITA.sk - Trumpova administratíva priznala osem pokusov o samovraždu počas nasadenia lietadlovej lode © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americká lietadlová loď Americké ministerstvo obrany Konflikt USA - Irán Napätie na Blízkom východe Pokus o samovraždu
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