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24. septembra 2026
V zariadeniach pre seniorov pribudne viac miest, zvýši sa aj príspevok na odkázanosť – VIDEO
Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Novela zákona o sociálnych službách Sociálne služby Zariadenia pre seniorov
Prijatá novela zákona má začať fungovať od 1. januára 2027. Navýšenie maximálnych kapacít v zariadeniach pre seniorov či ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Prijatá novela zákona má začať fungovať od 1. januára 2027.
Navýšenie maximálnych kapacít v zariadeniach pre seniorov či vyšší príspevok na odkázanosť, aj to sú zmeny, ktoré v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR v novele zákona o sociálnych službách. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) hovorí o vylepšení reformy financovania sociálnych služieb.
Opozícia sa však obáva, že zvyšovanie maximálnych kapacitných limitov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb sa môže dotknúť kvality poskytovaných služieb, kritizovali tiež spôsob predkladania týchto zmien.
Prijatá novela zákona má začať fungovať od 1. januára 2027. Podľa ministra Tomáša ňou vylepšili reformu financovania sociálnych služieb. Pripomenul, že rezort pri týchto zmenách kládol dôraz najmä na opatrovanie odkázaných osôb v domácom prostredí.
"Budeme vyplácať príspevok na odkázanosť, ktorý bude vyšší ako 1 000 eur. Vláda vyčlenila celkovo na tento príspevok na odkázanosť viac ako jednu miliardu eur. Človek sa bude môcť rozhodnúť, či využije príspevok na odkázanosť na opatrovanie svojimi príbuznými alebo blízkou osobou, alebo na opatrovanie domácou profesionálnou opatrovateľkou alebo na ambulantné služby," pripomenul Tomáš.
Dodal, že novela prináša aj možnosť striedania až troch opatrovateľov pri odkázanej osobe. "Tým pádom budú môcť títo opatrovatelia aj pracovať bez toho, aby im bol testovaný príjem," zhrnul minister.
Parlament v stredu podvečer rozhodol okrem iného aj o navýšení maximálnych kapacitných limitov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Týka sa to zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou a demenciou.
Maximálny limit v týchto zariadeniach sa zvýši z doterajších 40 na 100 miest. Podmienkou však bude, že sa služba bude môcť poskytovať len v samostatných skupinách s najviac 20 klientmi, v oddelených priestoroch s vlastným personálom, spoločenskou miestnosťou a jedálňou. Všetky tieto podmienky budú podrobne upravené vo vyhláške.
Hoci minister Tomáš tvrdí, že návrh na zvýšenie kapacít vo vybraných pobytových zariadeniach vznikol ako kompromis po dohode so zainteresovanými partnermi, svoje obavy z fungovania zariadení a kvality poskytovaných služieb vyjadrila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
Kritikou pri schvaľovaní návrhu nešetrila ani opozícia. Popri obavách, že navýšenie maximálnych kapacít môže ovplyvniť kvalitu poskytovaných služieb, opozičných poslancov podráždil aj spôsob, akým koaličný Hlas-SD zmenu predložil. Tú totiž nezapracoval do predloženej novely, ale ju v piatok (18.9.) predložil na rokovanie prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu.
Podľa opozičnej poslankyne Simony Petrík (PS) je takéto navyšovanie maximálnych kapacít závažným zásahom a podľa nej to malo byť predložené v samostatnom zákone, ktorý by sa dal pripomienkovať. Podotkla tiež, že navýšenie počtu klientov v pobytových zariadeniach sa môže odraziť na kvalite poskytovaných služieb.
Podľa ministra Tomáša návrh vznikal po diskusii so zainteresovanými partnermi, podporilo ho Združenie miest a obcí (ZMOS), Samosprávne kraje Slovenska (SK8) aj Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) SR.
Šéf rezortu práce prízvukoval, že ide o kompromisné riešenie medzi úplným zrušením limitov a zachovaním súčasného stavu. Dodal, že prioritou rezortu práce je, aby odkázaný človek mohol ostať čo najdlhšie v svojom domácom prostredí. Zároveň však pripomenul, že na miesta v pobytových zariadeniach aktuálne čaká približne 9 000 ľudí, preto bolo nutné prijať opatrenia.
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR naopak novelu, ktorú v stredu schválil parlament, privítala. Priblížila, že prijaté zmeny vylepšujú reformu financovania pre ambulantné sociálne služby a zvyšujú kapacitu pobytových zariadení pre seniorov. Informovala o tom APSS.
"Veríme, že pomôže navýšenie príspevku občanovi, uzákonenie valorizácie podľa aktuálnej výšky minimálnej mzdy, ako aj prechodné ustanovenia kombinácie nového a starého systému financovania. Vážime si aj prísľub MPSVR SR, že ak tieto opatrenia nebudú pre stabilizáciu a rozvoj ambulantných služieb stačiť, rezort je pripravený rokovať a iniciovať ďalšie," uviedla v stanovisku predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová.
Prijatá zmena je podľa asociácie prelomová aj pre pobytové zariadenia sociálnych služieb. "Zrušenie obmedzenia kapacít, alebo aspoň radikálne zvýšenie kapacít mala APSS v SR v prioritách takmer 10 rokov a naposledy ju schválilo valné zhromaždenie asociácie koncom roka 2025. Táto zmena pripraví krajinu pre radikálny nárast seniorov odkázaných na 24 hodinovú odbornú pomoc, ktorých starostlivosť býva len veľmi ťažko zvládnuteľná v domácom prostredí," pripomenula Ghannamová.
Asociácia priblížila, že pri vyššej kapacite sa šetria fixné náklady, čím je možné dosiahnuť nižšiu platbu pre prijímateľa, alebo ušetrené zdroje vložiť do zvýšenia miezd personálu či do opravy budov a zariadení. "Šetrenie financií na fixných nákladoch teda umožňuje zvyšovať kvalitu pre prijímateľa: lebo vyššia mzda znamená stabilnejší a kvalitnejší personál aj riadenie a oprava budov a zariadení robí prostredie kvalitnejším. Táto zmena je teda profitom pre prijímateľa," spresnila asociácia.
Doplnila, že ďalšou jej prioritou je hľadanie zdrojov na zvýšenie miezd opatrovateliek či sestier v sektore a neskôr aj pre ďalšie profesie v tejto oblasti. Dôležité je podľa APSS pracovať aj na systémových opatreniach, ktoré prilákajú do sociálnych služieb mladú generáciu.
Zdroj: SITA.sk - V zariadeniach pre seniorov pribudne viac miest, zvýši sa aj príspevok na odkázanosť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Navýšenie maximálnych kapacít v zariadeniach pre seniorov či vyšší príspevok na odkázanosť, aj to sú zmeny, ktoré v stredu schválili poslanci Národnej rady (NR) SR v novele zákona o sociálnych službách. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) hovorí o vylepšení reformy financovania sociálnych služieb.
Opozícia sa však obáva, že zvyšovanie maximálnych kapacitných limitov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb sa môže dotknúť kvality poskytovaných služieb, kritizovali tiež spôsob predkladania týchto zmien.
Príspevok na odkázanosť
Prijatá novela zákona má začať fungovať od 1. januára 2027. Podľa ministra Tomáša ňou vylepšili reformu financovania sociálnych služieb. Pripomenul, že rezort pri týchto zmenách kládol dôraz najmä na opatrovanie odkázaných osôb v domácom prostredí.
"Budeme vyplácať príspevok na odkázanosť, ktorý bude vyšší ako 1 000 eur. Vláda vyčlenila celkovo na tento príspevok na odkázanosť viac ako jednu miliardu eur. Človek sa bude môcť rozhodnúť, či využije príspevok na odkázanosť na opatrovanie svojimi príbuznými alebo blízkou osobou, alebo na opatrovanie domácou profesionálnou opatrovateľkou alebo na ambulantné služby," pripomenul Tomáš.
Dodal, že novela prináša aj možnosť striedania až troch opatrovateľov pri odkázanej osobe. "Tým pádom budú môcť títo opatrovatelia aj pracovať bez toho, aby im bol testovaný príjem," zhrnul minister.
Navýšenie kapacity v zariadeniach pre seniorov
Parlament v stredu podvečer rozhodol okrem iného aj o navýšení maximálnych kapacitných limitov vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb. Týka sa to zariadení pre seniorov a špecializovaných zariadení pre ľudí s Parkinsonovou chorobou, Alzheimerovou chorobou a demenciou.
Maximálny limit v týchto zariadeniach sa zvýši z doterajších 40 na 100 miest. Podmienkou však bude, že sa služba bude môcť poskytovať len v samostatných skupinách s najviac 20 klientmi, v oddelených priestoroch s vlastným personálom, spoločenskou miestnosťou a jedálňou. Všetky tieto podmienky budú podrobne upravené vo vyhláške.
Návrh sa stretol s kritikou
Hoci minister Tomáš tvrdí, že návrh na zvýšenie kapacít vo vybraných pobytových zariadeniach vznikol ako kompromis po dohode so zainteresovanými partnermi, svoje obavy z fungovania zariadení a kvality poskytovaných služieb vyjadrila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.
Kritikou pri schvaľovaní návrhu nešetrila ani opozícia. Popri obavách, že navýšenie maximálnych kapacít môže ovplyvniť kvalitu poskytovaných služieb, opozičných poslancov podráždil aj spôsob, akým koaličný Hlas-SD zmenu predložil. Tú totiž nezapracoval do predloženej novely, ale ju v piatok (18.9.) predložil na rokovanie prostredníctvom pozmeňujúceho návrhu.
Závažný zásah
Podľa opozičnej poslankyne Simony Petrík (PS) je takéto navyšovanie maximálnych kapacít závažným zásahom a podľa nej to malo byť predložené v samostatnom zákone, ktorý by sa dal pripomienkovať. Podotkla tiež, že navýšenie počtu klientov v pobytových zariadeniach sa môže odraziť na kvalite poskytovaných služieb.
Podľa ministra Tomáša návrh vznikal po diskusii so zainteresovanými partnermi, podporilo ho Združenie miest a obcí (ZMOS), Samosprávne kraje Slovenska (SK8) aj Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) SR.
Šéf rezortu práce prízvukoval, že ide o kompromisné riešenie medzi úplným zrušením limitov a zachovaním súčasného stavu. Dodal, že prioritou rezortu práce je, aby odkázaný človek mohol ostať čo najdlhšie v svojom domácom prostredí. Zároveň však pripomenul, že na miesta v pobytových zariadeniach aktuálne čaká približne 9 000 ľudí, preto bolo nutné prijať opatrenia.
Poskytovatelia sociálnych služieb však novelu vítajú
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR naopak novelu, ktorú v stredu schválil parlament, privítala. Priblížila, že prijaté zmeny vylepšujú reformu financovania pre ambulantné sociálne služby a zvyšujú kapacitu pobytových zariadení pre seniorov. Informovala o tom APSS.
"Veríme, že pomôže navýšenie príspevku občanovi, uzákonenie valorizácie podľa aktuálnej výšky minimálnej mzdy, ako aj prechodné ustanovenia kombinácie nového a starého systému financovania. Vážime si aj prísľub MPSVR SR, že ak tieto opatrenia nebudú pre stabilizáciu a rozvoj ambulantných služieb stačiť, rezort je pripravený rokovať a iniciovať ďalšie," uviedla v stanovisku predsedníčka APSS v SR Anna Ghannamová.
Prijatá zmena je podľa asociácie prelomová aj pre pobytové zariadenia sociálnych služieb. "Zrušenie obmedzenia kapacít, alebo aspoň radikálne zvýšenie kapacít mala APSS v SR v prioritách takmer 10 rokov a naposledy ju schválilo valné zhromaždenie asociácie koncom roka 2025. Táto zmena pripraví krajinu pre radikálny nárast seniorov odkázaných na 24 hodinovú odbornú pomoc, ktorých starostlivosť býva len veľmi ťažko zvládnuteľná v domácom prostredí," pripomenula Ghannamová.
Asociácia priblížila, že pri vyššej kapacite sa šetria fixné náklady, čím je možné dosiahnuť nižšiu platbu pre prijímateľa, alebo ušetrené zdroje vložiť do zvýšenia miezd personálu či do opravy budov a zariadení. "Šetrenie financií na fixných nákladoch teda umožňuje zvyšovať kvalitu pre prijímateľa: lebo vyššia mzda znamená stabilnejší a kvalitnejší personál aj riadenie a oprava budov a zariadení robí prostredie kvalitnejším. Táto zmena je teda profitom pre prijímateľa," spresnila asociácia.
Doplnila, že ďalšou jej prioritou je hľadanie zdrojov na zvýšenie miezd opatrovateliek či sestier v sektore a neskôr aj pre ďalšie profesie v tejto oblasti. Dôležité je podľa APSS pracovať aj na systémových opatreniach, ktoré prilákajú do sociálnych služieb mladú generáciu.
Zdroj: SITA.sk - V zariadeniach pre seniorov pribudne viac miest, zvýši sa aj príspevok na odkázanosť – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Novela zákona o sociálnych službách Sociálne služby Zariadenia pre seniorov
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