Trumpova administratíva uvažuje o dočasnej obchodnej dohode s Čínou

Washington/New York 12. septembra (TASR) - Poradcovia amerického prezidenta Donalda Trumpa údajne uvažujú o dočasnej obchodnej dohode s Čínou. Informovala o tom agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou. Správa mala pozitívny vplyv na trhy a Wall Street posilnila.Kľúčový americký index Dow Jones Industrial Average sa o 16.42 h SELČ nachádzal s plusom 0,36 % na úrovni 27.234,79 bodu. Širší index S&P 500 stúpol o 0,53 % na 3016,80 bodu a technologický Nasdaq Composite o 0,65 % na 8223,18 bodu.Agentúra Bloomberg uviedla, že Trumpovi poradcovia zvažujú uzavretie dočasnej obchodnej dohody s Čínou, aby odsunuli zavedenie ciel. Trump v stredu (11. 9.) súhlasil s odložením ďalšieho zvýšenia ciel na čínske tovary o dva týždňa. To povzbudilo nádeje na uvoľnenie v obchodnom spore medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami.Podľa piatich zdrojov oboznámených so záležitosťou Trumpova administratíva diskutuje o tom, že ponúkne Číne dočasnú obchodnú dohodu, čo by znamenalo odklad a dokonca zrušenie niektorých amerických ciel, výmenou za sľuby Pekingu týkajúce sa riešenia problémov duševného vlastníctva a nákupu poľnohospodárskych produktov.Americký minister financií Steven Mnuchin povedal v rozhovore pre CNBC, že Trump môže uzavrieť obchodnú dohodu s Čínou kedykoľvek, chce však, aby bola výhodná pre amerických pracovníkov.