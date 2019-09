Kalavská: Opatrením o očkovaní reagujeme na pokles kolektívnej imunity

Andrea Kalavská, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. septembra (TASR) - Návrh zákona, podľa ktorého by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len zaočkované dieťa, považujú niektorí opoziční poslanci za výbušný, diskusia k nemu je podľa nich vypätá.Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) v diskusii k návrhu novely pripomenula, že opatrením reaguje na obrovský pokles kolektívnej imunity. Podľa jej slov totiž hrozí, že sa na Slovensku začnú šíriť infekčné ochorenia, ktoré sa doteraz nešírili.vyhlásila poslankyňa Zuzana Zimenová (SaS).vyhlásila Kalavská s tým, že najcitlivejšie na ochorenia sú práve malé deti.Poslanec Marek Krajčí (OĽaNO) si myslí, že sa treba o tejto veci rozprávať normálne a vypätú atmosféru, ktorá v spoločnosti je, odborne riešiť. "Povinné očkovanie na Slovensku má veľký zmysel," povedal a poukázal aj na niektoré marginalizované komunity a možné minimalizovanie rôznych ochorení očkovaním.povedala ministerka a zdôraznila, že keby tak výrazne neklesala na Slovensku kolektívna imunita, s takýmto návrhom zákona by neprišla.odpovedala. Doplnila, že takáto legislatíva už platí v Českej republike, Litve či Francúzsku.Podľa Kalavskej je benefit vakcinácie neporovnateľný s tým, keby sa prestalo očkovať.pripomenula v pléne.Predseda parlamentného zdravotníckeho výboru Štefan Zelník (SNS) pripúšťa v ďalšom procese diskusiu o podobe novej legislatívy.uviedol.Podľa návrhu zákona by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len také dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára. Ministerstvo zdravotníctva, ktoré novelu zákona predložilo, ráta aj s tým, že by do predškolských zariadení mohli byť prijaté aj deti s potvrdením od ošetrujúceho lekára, že sú proti nákaze imúnne alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu.