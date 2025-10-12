Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Koloman
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

12. októbra 2025

Trumpova frustrácia z Ruska narastá, USA sú zapojené do plánovania ukrajinských útokov


Tagy: Americký prezident rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine

Spojené štáty už niekoľko mesiacov pomáhajú Ukrajine pri útokoch na ruské energetické zariadenia a rafinérie, vrátane poskytovania spravodajských informácií, ktoré umožňujú presné plánovanie týchto ...



Zdieľať
trump_space_command_92437 676x451 12.10.2025 (SITA.sk) - Spojené štáty už niekoľko mesiacov pomáhajú Ukrajine pri útokoch na ruské energetické zariadenia a rafinérie, vrátane poskytovania spravodajských informácií, ktoré umožňujú presné plánovanie týchto misií. Ako referuje web Suspiľne s odvolaním sa na Financial Times, cieľom je oslabiť ekonomický potenciál Ruska a dostať prezidenta Vladimira Putina k rokovaciemu stolu.

Telefonát Trumpa so Zelenským


Podľa uvedeného zdroja výmena spravodajských informácií naznačuje, že podpora Ukrajine zo strany Donalda Trumpa sa prehĺbila, keďže jeho frustrácia z Ruska narastá.

Podpora USA vzrástla od júla tohto roka po telefonáte medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, počas ktorého Trump položil otázku, či by Ukrajina mohla zaútočiť na Moskvu, ak by Washington poskytol zbrane s dlhým doletom.

Podkopávanie ruskej ekonomiky


Dva zdroje uviedli, že Trump týmto krokom vyslal signál, že podporuje stratégiu zameranú na to, aby Rusi pocítili bolesť a boli prinútení rokovať.

Americké spravodajské služby sú úzko zapojené do všetkých fáz plánovania útokov, pričom Ukrajina si nezávisle vyberá ciele, a Washington poskytuje informácie o ich zraniteľnosti. Americké spravodajské služby dokonca pomáhajú Kyjevu plánovať trasu, výšku, čas a ďalšie detaily misií, ktoré umožňujú ukrajinským útočným dronom s dlhým doletom vyhnúť sa ruskej protivzdušnej obrane.

Podľa Financial Times jeden z predstaviteľov označil ukrajinské drony s dlhým doletom za „nástroj Washingtonu na podkopávanie ruskej ekonomiky“. Ukrajinské útoky na ruské ropné a plynové zariadenia sa v auguste a septembri 2025 výrazne zintenzívnili, čo prinútilo Moskvu znížiť vývoz nafty a zvýšiť závislosť od dovozu.

Analytická spoločnosť Energy Aspects uviedla, že bolo zasiahnutých najmenej 16 z 38 ruských ropných rafinérií, niektoré opakovane, čo spôsobilo výpadok kapacity presahujúcej milión barelov denne.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Trumpova frustrácia z Ruska narastá, USA sú zapojené do plánovania ukrajinských útokov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident Ukrajinský prezident vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Požiar zničil historický kláštor spojený s prvým miléniovým svätcom – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Hlas a Smer sa nevedia zhodnúť na guvernérovi NBS. Šutaj Eštok odkázal Ficovi, aby sa odosobnil

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 