Trumpova podporovateľka mala počas vzbury v Kapitole ukradnúť laptop Pelosiovej, zadržala ju FBI

19.1.2021 (Webnoviny.sk) - Podporovateľku dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa zadržali pre podozrenie, že počas nepokojov v Kapitole ukradla laptop alebo pevný disk z kancelárie demokratky Nancy Pelosiovej . Informuje o tom spravodajský portál BBC.Dvadsaťdvaročnú Riley June Williams zatkli v pondelok v Pennsylvánii na základe obvinení z násilného a nepovoleného vniknutia do budovy a výtržníctva. Jej bývalý partner navyše úrady informoval, že ukradnuté dáta plánovala predať ruskej tajnej službe.Útok Trumpových podporovateľov na budovu Kongresu zo 6. januára si vyžiadal päť mŕtvych, vrátane jedného policajta. Vyšetrovanie Williamsovej je jedným z viac ako 200 prípadov, ktoré odvtedy úrady otvorili.Krádež dát predsedníčky Snemovne reprezentantov amerického Kongresu však medzi obvineniami voči nej nespomínajú, pretože ich FBI údajne ešte stále vyšetruje. Williams podľa svedka plánovala zariadenie s dátami poslať priateľovi do Ruska, ktorý ho mal následne predať Službe zahraničnej rozviedky Ruskej federácie. Transakcia sa však z neznámych dôvodov neuskutočnila a Williams zariadenie „stále má alebo ho zničila".Zástupca personálneho šéfa Pelosiovej dva dni po útoku na Kapitol prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter potvrdil, že z kancelárie zmizol laptop, no zariadenie podľa jeho slov využívali len na prezentácie.