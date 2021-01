Blaha a Chmelár na policajnej akadémii skončili, „vyhadzov“ spájajú s ich kritikou Matovičovej vlády

19.1.2021 - Akadémia Policajného zboru v Bratislave nepredĺžila úväzky pedagógov pre opozičného poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD) a analytika a bývalého prezidentského kandidáta Eduarda Chmelára. Obaja o tom informovali na sociálnej sieti.

Kritika voči súčasnej vláde

Akadémia v rukách ministerstva

Podľa Chmelára oficiálne zdôvodnenie tohto kroku hovorí, že treba šetriť kvôli pandémii. On však túto situáciu spája s faktom, že sa kriticky stavia voči súčasnej vláde.„Z právneho hľadiska je vysoká škola aj v tomto prípade krytá. Veď mi iba ‚prirodzene skončila' zmluva na dobú určitú. Má to len niekoľko háčikov. Zmluvy na dobu určitú majú všetci vysokoškolskí pedagógovia. Prirodzené je tieto zmluvy predlžovať, nie ukončiť bez udania dôvodu,” zdôraznil.Zároveň uviedol, že pripravuje vedeckú monografiu, ktorá by mala vyjsť budúci mesiac. „V uplynulých dňoch so mnou Akadémia Policajného zboru podpísala zmluvu, hotové sú zaplatené posudky, jazyková korektúra i grafika obálky. Povedzte mi, ktorá vysoká škola by zainvestovala do pedagóga, ktorého chce prepustiť,” povedal.Blaha v tejto súvislosti napísal, že akadémia je v rukách ministerstva vnútra a tento rezort je v rukách hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).„Chmelár a Blaha patria medzi najväčších kritikov OĽaNO a oboch stihne navlas rovnaký osud - nepredĺžia im zmluvy,” napísal s tým, že vláda si vymyslela desaťpercentný paušál, ktorý musí naplniť každé ministerstvo a každá štátna inštitúcia. „Presne toľkoto ľudí musia vyhodiť. Ako prví idú pochopiteľne kritici vlády a nepohodlní úradníci,” vyhlásil.Zároveň doplnil, že z Akadémie Policajného zboru neodchádza so zlým pocitom. „Mali sme s pani rektorkou, profesorkou Kurilovskou politické nezhody, ale veci sme si urovnali a myslím, že dnes máme korektný vzťah. Nie je to o nej. Neberiem to osobne,” dodal.Chmelár na akadémii prednášal dejiny štátu a práva a medzinárodnú bezpečnosť. Blaha na škole pôsobil ako externý pedagógAgentúra SITA požiadala Ministerstvo vnútra SR o stanovisko.