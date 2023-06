Trumpovi hrozí obvinenie zo zaobchádzania s tajnými dokumentmi, v Mar-a-Lagu ich našli stovky

Cieľový list ako predstupeň obvinenia

Dokumenty v Mar-a-Lagu na Floride

Trump marí vyšetrovanie

8.6.2023 (SITA.sk) - Veľká federálna porota na Floride vyšetrujúca Donalda Trumpa v stredu vypočula najmenej jedného ďalšieho svedka. Stalo sa tak v čase náznakov, že ministerstvo spravodlivosti smeruje k možnému obvineniu bývalého prezidenta v súvislosti so zaobchádzaním s tajnými dokumentmi.V uplynulom týždni sa podľa agentúry AP jeho právnici stretli s predstaviteľmi ministerstva spravodlivosti, aby namietali proti obvineniu. Trump zverejnil príspevky na sociálnych sieťach, v ktorých naznačil, že očakáva, že by ho mohli obviniť a jeho bývalý vysokopostavený poradca predstúpil pred veľkú porotu v Miami. Podľa právnych expertov to naznačuje, že prokurátori sa rozhodli pre Floridu a nie Washington ako vhodné miesto na vznesenie obvinenia.Okrem toho viaceré médiá v stredu večer informovali, že prokurátori nedávno odovzdali Trumpovmu právnickému tímu cieľový list, ktorý často, ale nie vždy, býva predstupňom obvinenia. Ministerstvo spravodlivosti pritom definuje cieľ ako osobu, o ktorej majú prokurátori vážne dôkazy spájajúce ju s trestným činom.Trumpovi právnici neodpovedali na telefonáty so žiadosťou o komentár a agentúra Associated Press nedokázala nezávisle potvrdiť existenciu listu. Trumpov hovorca prijatie listu nepotvrdil ani nevyvrátil a hovorkyňa ministerstva spravodlivosti sa odmietla vyjadriť.Skôr počas dňa pred veľkou porotou vypovedal Taylor Budowich, ktorý pôsobil ako Trumpov hovorca a teraz vedie protrumpovský politický akčný výbor.Počas uplynulého roka v rámci vyšetrovania osobitného poradcu ministerstva spravodlivosti, ktoré sa týka držby stoviek tajných dokumentov v Mar-a-Lagu a možného marenia úsilia vlády získať ich naspäť, predstúpili pred veľkú porotu vo Washingtone rôzni svedkovia vrátane Trumpových právnikov, blízkych spolupracovníkov a predstaviteľov Trump Organization.Existencia samostatnej veľkej poroty na Floride naznačuje, že prokurátori sa možno namiesto Washingtonu prikláňajú k vzneseniu obvinení z trestných činov na Floride, kam Trump dokumenty odniesol po svojom odchode z Bieleho domu a kde sa tiež údajne udiali viaceré obštrukcie.Vyšetrovanie sa zameriava nielen na držbu tajných dokumentov, vrátane niektorých označených ako prísne tajné, ale aj na to, že ich Trump odmietol vrátiť, keď ho o to požiadali a tiež na možné marenie vyšetrovania. FBI vlani požiadal o vydanie dokumentov, ktoré mal Trump v Mar-a-Lagu, a keď nadobudli podozrenie, že bývalý prezident a jeho zástupcovia nevrátili všetky materiály, prišli znovu s príkazom na prehliadku a našli ďalšiu stovku dokumentov s utajením.Okrem Mar-a-Laga sa ďalšie vyšetrovanie vo Washingtone zameriava na snahy Trumpa a jeho spojencov zvrátiť výsledky prezidentských volieb v roku 2020.