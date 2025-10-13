|
Pondelok 13.10.2025
Meniny má Koloman
|Denník - Správy
13. októbra 2025
Trumpovi sa môže podľa Medvedeva vypomstiť dodávka Tomahawkov pre Ukrajinu, nateraz sa nechystá žiadny telefonát s Putinom
V súčasnosti neexistujú žiadne plány na telefonát medzi prezidentmi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom. Rusko to oznámilo po tom, čo ...
13.10.2025 (SITA.sk) - V súčasnosti neexistujú žiadne plány na telefonát medzi prezidentmi Vladimirom Putinom a Donaldom Trumpom. Rusko to oznámilo po tom, čo americký líder varoval, že by mohol Ukrajine poslať rakety Tomahawk.
Americký prezident Trump zvažuje možné dodávky rakiet dlhého doletu pre Kyjev prostredníctvom európskych spojencov. Jeho stretnutie s Putinom na Aljaške v auguste neprinieslo totiž mierovú dohodu.
„Zatiaľ neexistujú žiadne jasné dohody o telefonickom rozhovore. Existuje veľa príležitostí na rýchle zorganizovanie takejto konverzácie, ak by to bolo potrebné,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Rusko opakovane vyhlásilo, že dodávku spomínanej zbrane bude považovať za významnú eskaláciu.
Rakety majú dolet 2 500 kilometrov, čo znamená, že veľká časť západného Ruska vrátane hlavného mesta Moskvy by bola na dosah úderu. Rakety Tomahawk sú tiež technicky schopné niesť jadrové hlavice. Moskva uviedla, že s akýmkoľvek odpálením rakiet bude zaobchádzať, ako keby boli nabité jadrovými zbraňami.
Bývalý prezident Dmitrij Medvedev, teraz podpredseda Bezpečnostnej rady Ruska, v pondelok povedal, že ak by sa Spojené štáty rozhodli dodať zbrane Ukrajine, mohlo by sa to priamo vypomstiť Trumpovi.
„Dodávka týchto rakiet by mohla skončiť zle pre všetkých. A predovšetkým pre samotného Trumpa,“ napísal Medvedev na sociálnej sieti.
V auguste sa Trump a Medvedev, známy svojimi jastrabími a provokatívnymi protizápadnými komentármi, stretli po tom, čo americký líder zvýšil tlak na Moskvu, aby zastavila svoju ofenzívu na Ukrajine. Trump reagoval opätovným nasadením vojenských ponoriek a varovaním, že Medvedevove vyhlásenia by mohli „viesť k nezamýšľaným následkom“.
