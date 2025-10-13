Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 13.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Koloman
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

13. októbra 2025

Zomrel Pavol Múdry, bývalý generálny riaditeľ tlačovej agentúry SITA


Tagy: Úmrtie

Dopoludnia skonal vo veku 75 rokov Pavol Múdry, niekdajší generálny riaditeľ tlačovej agentúry SITA. Rodine a blízkym vyjadruje agentúra SITA úprimnú sústrasť. Česť jeho ...



Zdieľať
mudry 676x457 13.10.2025 (SITA.sk) - Dopoludnia skonal vo veku 75 rokov Pavol Múdry, niekdajší generálny riaditeľ tlačovej agentúry SITA. Rodine a blízkym vyjadruje agentúra SITA úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.

Inicioval založenie tlačovej agentúry SITA.


Pavol Múdry vyštudoval angličtinu a telovýchovu na Univerzite Komenského v Bratislave. Do roku 1992 bol asistentom na Vysokej škole ekonomickej.

Začínal v oblasti PR, pracoval tiež ako učiteľ, pôsobil v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky, kde viedol anglickú redakciu, neskôr bol členom vedenia agentúry. Pôsobil aj ako novinár na voľnej nohe, bol korešpondentom rakúskej tlačovej agentúry APA.

V polovici 90. rokov inicioval založenie tlačovej agentúry SITA, ktorá začala fungovať v júni 1997. Pôsobil v nej ako generálny riaditeľ a neskôr ako poradca nového vedenia.

Významne sa angažoval v neziskových projektoch


Pomáhal formovať moderné nástroje distribúcie spravodajských služieb, pôsobil ako mediátor medzi klientmi a médiami, a významne sa angažoval v neziskových projektoch na podporu novinárskej integrity a slobody slova.

Venoval sa tiež konzultačnej činnosti v oblasti masmédií a mediálnej komunikácie a založil slovenský výbor IPI (International Press Institut), stavovskú organizáciu mediálnych predstaviteľov.

Bol členom Medzinárodnej správnej rady IPI - International Press Institute, ktorý je najväčšou svetovou organizáciou na ochranu slobody slova a médií.


Zdroj: SITA.sk - Zomrel Pavol Múdry, bývalý generálny riaditeľ tlačovej agentúry SITA © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Úmrtie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trumpovi sa môže podľa Medvedeva vypomstiť dodávka Tomahawkov pre Ukrajinu, nateraz sa nechystá žiadny telefonát s Putinom
<< predchádzajúci článok
Šutaj Eštok: Predbežnou príčinou nehody zrážky dvoch rýchlikov je, že jeden z rušňovodičov nedal prednosť (video)

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 