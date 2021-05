Trumpovo suspendovanie potvrdila aj dozorná rada Facebooku

Riziko násilia

Vážne porušenia

Obnova a reakcie

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump sa zatiaľ nevráti na sociálnu sieť Facebook . Štyri mesiace po tom, ako jeho účet suspendovali pre podnecovanie k násiliu , o tom rozhodla kvázi-nezávislá dozorná rada sociálnej siete.Jej členovia hlasovaním rozhodli o potvrdení suspendovania, ktorým Trumpa potrestali v súvislosti s tragickým útokom jeho priaznivcov na Kapitol zo 6. januára.Rada však zároveň Facebook skritizovala za spôsob, akým vtedy spravil toto rozhodnutie. Pretrvávajúce riziko násilia vtedy podľa nich rozhodnutie ospravedlňovalo, no nebolo vraj vhodné udeliť trest „na neurčito".Facebook sa podľa rady pokúsil vyhnúť zodpovednosti, keď použil „vágny a neštandardný trest" s tým, že prípad neskôr posunul rade, aby o ňom rozhodla.Členovia pritom súhlasili s Facebookom, že dva Trumpove príspevky zo 6. januára vážne porušili pravidlá Facebooku aj Instagramu Sociálna sieť však podľa nich musí do šiestich mesiacov prehodnotiť „svojvoľný trest", ktorý Trumpovi udelila 7. januára, a rozhodnúť o novom, ktorý by odrážal „vážnosť porušenia a možné budúce škody".Nový trest podľa nich musí byť „jasný, nevyhnutný a primeraný" a tiež sa musí zhodovať s pravidlami Facebooku pre vážne porušenia.Ak by sa pritom niekedy sociálna sieť rozhodla Trumpove účty obnoviť, musela by byť schopná promptne reagovať na ďalšie porušenia. Twitter , kde mal Trump 88 miliónov sledovateľov, zrušil jeho konto natrvalo. YouTube podľa svojich slov Trumpov účet obnoví, keď sa zníži hrozba „násilia v skutočnom svete“.