Odpadové vody vedia signalizovať nastupujúcu vlnu šírenia koronavírusu približne 12 dní pred pozitívnymi PCR testami

Odpadové vody dokážu signalizovať nastupujúcu vlnu šírenia nového koronavírusu približne 12 dní pred pozitívnymi PCR testami a 27 dní pred úmrtiami. Pre TASR to potvrdila Slovenská technická univerzita (STU) v Bratislave, ktorej vedec Tomáš Mackuľak a jeho tím od minulého roka realizuje monitoring odpadových vôd na prítomnosť nového koronavírusu na Slovensku. Prvé výstupy výsledkov plánujú čoskoro publikovať.





V rámci projektu VIR-SCAN majú vďaka spolupráci s vodárenskými spoločnosťami vedci dáta z viacerých čistiarní odpadových vôd, ktoré pokrývajú vyše 1,2 milióna obyvateľov. Monitoring odpadových vôd by podľa doterajších zistení vedcov mohol byť doplňujúcou metodikou k už zabehnutým epidemiologickým postupom."Súčasťou výskumu je aj sekvenovanie koronavírusu z odpadových vôd, aby sa zistilo, aké mutácie na Slovensku dominujú. Ide o iniciatívu Európskej komisie. Jedným z dôležitých záverov je tiež zistenie, že čistiarne odpadových vôd na Slovensku dokážu s vysokou účinnosťou odstraňovať častice koronavírusu z odpadových vôd," uviedol pre TASR hovorca STU Juraj Rybanský.Od januára 2021 sa uskutočňuje na STU aj štrukturálny projekt, na ktorom pracuje okolo 120 výskumníkov, zameraný na vytvorenie online smart systému včasného varovania na základe analýz odpadových vôd pomocou mikrosenzorov. Taktiež aj na vývoj progresívnych dezinfekčných technológií a výskum v oblasti antivirotických nanovláken, ktoré by mohli byť následne využité pri výrobe ochranných oblekov.Monitoring odpadových vôd na prítomnosť nového koronavírusu na Slovensku začal tím pod vedením Mackuľaka z oddelenia environmentálneho inžinierstva Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave zberom vzoriek koncom februára 2020. Ich analýza sa začala na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave a na Ústave molekulárnej biomedicíny Lekárskej fakulty UK. "Výskum je multidisciplinárny, preto sa na projekte VIR-SCAN intenzívne spolupracuje aj s epidemiológom Martinom Pavelkom z Inštitútu zdravotných analýz," spresnil Rybanský.Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) pre TASR potvrdila spoluprácu s STU na rozbore odpadových vôd, pomocou ktorého je možné stanoviť šírenie vírusu v populácii. "Keďže ide o úplne novú metodiku, ktorá sa v minulosti na Slovensku v podobných prípadoch nikdy nepoužívala, musia vedci doladiť technologické postupy skúmania odpadových vôd a aj následnú interpretáciu faktov, aby boli čísla presné a spoľahlivé," uviedli vodárne. Z informácií, ktoré má BVS k dispozícii, tieto projekty prinášajú sľubné výsledky.Úrad verejného zdravotníctva pre TASR uviedol, že v súčasnosti pracuje na stratégii možného lokálneho využívania PCR testov na základe výsledkov z monitoringu odpadových vôd. "Detekcia vírusu cez monitoring čistiarní odpadových vôd nám úplne nenahradí testovanie, doplní nám však komplexnejší pohľad na to, v ktorých častiach Slovenska sa zvyšuje nárast počtu prípadov, respektíve vznikajú epidémie, alebo sa počet prípadov znižuje," spresnila hovorkyňa úradu Daša Račková.