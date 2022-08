Trumpovu sociálnu platformu odstránili z Google Play

Sociálnu platformu bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa odstránili z on-line distribučnej služby Google Play. Podľa spoločnosti Google porušuje Trumpova platforma Truth Social platné pravidlá v oblasti šírenia hrozieb a výziev k násiliu, informovala v stredu televízia BBC.





Odstránenie aplikácie Truth Social zo služby Google Play postihne užívateľov mobilných telefónov so systémom Android, ale nie majiteľov zariadení od spoločnosti Apple.Exprezident Trump označuje Truth Social za alternatívu k sociálnym sieťam Facebook, Twitter a YouTube. Všetky tri spoločnosti mu zakázali prístup na svoje platformy po útoku jeho stúpencov na washingtonský Kapitol zo 6. januára 2021, ktorý podľa kritikov Trump sám podnietil.Trumpova sociálna sieť Truth Social bola v ponuke Google Play od februára tohto roka, dostupná však bola len pre užívateľov v USA a Kanade.Samotný exprezident ju prezentoval ako platformu pre slobodné vyjadrovanie názorov, ktorú bežné sociálne siete neumožňujú. BBC však pripomína, že aj Truth Social má mnoho pravidiel upravujúcich charakter zverejňovaných príspevkov.Trumpovi spolupracovníci odsúdili odstránenie platformy z Google Play ako svojvoľné a ničím nepodložené rozhodnutie spoločnosti, ktorá má monopolné praktiky.Google však tvrdí, že vopred upozornil platformu Truth Social na to, že na nej dochádza k porušovaniu platných pravidiel. Zároveň jej navrhol spôsoby, ako uvedené nezrovnalosti napraviť, k čomu však napokon nedošlo.Podľa kritikov má platforma Truth Social problém so šírením dezinformácií, nenávistného obsahu a konšpiračných teórií.