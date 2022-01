Trussová je ochotná aktivovať článok 16 severoírskeho protokolu v prípade zlyhania rokovaní

Problémy sú nespočetné a zjavné

Ohrozenie základu celej dohody

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Britská ministerka zahraničia a hlavná pobrexitová vyjednávačka Liz Truss varovala, že v prípade zlyhania jej rokovaní o režime na hranici medzi Severným Írskom a Írskou republikou je ochotná spustiť článok 16 severoírskeho protokolu v pobrexitovej dohode medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom.Ten umožňuje ktorejkoľvek zúčastnenej strane pozastaviť niektoré časti tejto dohody, ak spôsobujú vážne problémy. Ministerka sa cez týždeň stretne na rokovaniach s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom, ktorý vedie vyjednávací tím EÚ v záležitostiach brexitu, a podľa svojich slov mu predloží „konštruktívne návrhy“ na vyriešenie situácie. Informuje o tom spravodajský portál televízie Sky News.Truss sa o protokole, ktorý bráni vzniku tvrdých hraníc medzi Severným Írskom a Írskou republikou, vyjadrila v novinách Sunday Telegraph. „Mojou prioritou je ochrániť mier a stabilitu v Severnom Írsku. Chcem vyrokované riešenie, ale ak budeme musieť použiť legitímne opatrenia vrátane článku 16, som ochotná to urobiť,“ uviedla a poznamenala, že daný článok vznikol na „zmiernenie akútnych problémov z dôvodu citlivosti riešených problémov“.Súčasné problémy sú "nespočetné a zjavné", poukázala ministerka odkazujúc na byrokraciu pri posielaní zásielok medzi Britániou a Severným Írskom či na problémy so zaobstarávaním kóšer potravín.„Dovoľte mi to ujasniť, nepodpíšem sa pod nič, v dôsledku čoho obyvatelia Severného Írska nemôžu mať prospech z tých istých rozhodnutí o zdaňovaní a výdavkoch ako zvyšok Spojeného kráľovstva alebo v dôsledku čoho tovary pohybujúce sa v našej krajine stále podliehajú kontrolám,“ vyhlásila okrem iného Truss.Šefčovič minulý týždeň v rozhovore pre nemecké noviny Der Spiegel uviedol, že spustenie článku 16 zo strany Spojeného kráľovstva ohrozí „základ celej dohody“ medzi Britániou a EÚ. „Severoírsky protokol bol najkomplikovanejšou súčasťou rokovaní o brexite a je základom celej dohody. Bez protokolu sa celý systém zrúti. Musíme tomu zabrániť za každú cenu,“ povedal.