Protesty v Kazachstane si vyžiadali viac ako 150 mŕtvych, medzi obeťami sú aj tri deti

9.1.2022 (Webnoviny.sk) - Počas protestov, ktoré počas uplynulého týždňa otriasali Kazachstanom, prišlo podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva o život 164 ľudí.Tento počet, o ktorom v nedeľu informovala televízia Chabar-24, je oveľa vyšší ako doteraz ponúkané čísla a nie je jasné, či odkazuje len na úmrtia civilistov alebo aj príslušníkov ozbrojených zložiek. Kazašské úrady v nedeľu ráno hovorili o 16 mŕtvych policajtoch alebo príslušníkoch národnej gardy. Počet civilných obetí bol dosiaľ 26.Väčšinu obetí, konkrétne 103, hlásia z mesta Almaty, kde demonštranti obsadili vládne budovy a niektoré podpálili. Podľa kazašskej detskej ombudsmanky o život prišli aj tri maloleté osoby vrátane štvorročného dievčatka.Kazašské ministerstvo zdravotníctva už skôr informovalo, že lekársku starostlivosť so zraneniami z protestov vyhľadalo viac ako 2 200 ľudí. Ministerstvo vnútra zase hlásilo približne 1 300 zranených príslušníkov bezpečnostných zložiek.Kancelária prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva, ktorý nepokoje pripisuje teroristom podporovaným zahraničím, informovala, že počas protestov polícia zadržala približne 5 800 ľudí. Medzi nimi je podľa nej „značný počet zahraničných občanov“, podrobnosti však neuviedla. Nie je tiež jasné, koľko ľudí je ešte stále vo väzbe. V sobotu úrady oznámili zatknutie bývalého šéfa kontrarozviedky Karima Masimova, ktorý je obvinený z pokusu o zvrhnutie vlády.Najrozsiahlejšie protesty v krajine od nadobudnutia nezávislosti pred tromi desaťročiami vypukli 2. januára pre prudký rast cien skvapalneného plynu a rýchlo ich začalo sprevádzať násilie. Tokajev sa pre ne obrátil so žiadosťou o pomoc na Organizáciu dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), vedenú Ruskom, ktorá schválila vyslanie zhruba 2 500 prevažne ruských vojakov do Kazachstanu na mierovú misiu.Tokajevova kancelária v nedeľu uviedla, že už stabilizovali poriadok v krajine a úrady získali kontrolu nad administratívnymi budovami, ktoré obsadili demonštranti. Ruská televízia Mir-24 informovala, že z mesta Almaty bolo v nedeľu počuť príležitostnú streľbu, ale nebolo jasné, či to boli varovné výstrely bezpečnostných zložiek. Tokajev v piatok oznámil, že povolil polícii a armáde strieľať bez varovania, aby obnovili poriadok v krajine.Hoci sa protesty začali pre zvýšenie cien plynu, ich intenzita naznačuje, že zrejme odrážajú širšiu nespokojnosť s vedením štátu, v ktorom už 30 rokov vládne tá istá strana. Mnoho demonštrantov skandovalo „preč so starcom“, čím odkazovali na bývalého prezidenta Nursultana Nazarbajeva, ktorý aj po odstúpení v roku 2019 mal značnú moc ako šéf bezpečnostnej rady. Z toho postu ho však Tokajev pre nepokoje odvolal, zrejme aby upokojil demonštrantov. Nazarbajevov poradca Aido Ukibaj sa v nedeľu vyjadril, že sa tak stalo z jeho iniciatívy, uvádza tlačová agentúra Kaz Tag.