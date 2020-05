Trvalý kurzarbeit bude mať zmysel iba ak sa nezvýši daňovo-odvodové zaťaženie, upozorňujú zamestnávatelia

kurzarbeit

25.5.2020 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú zavedenie systému pomoci firmám formou opatrenia, kedy štát prispieva na mzdy zamestnancom, ktorí museli ostať doma kvôli kríze – tzv."Pomoc zo strany štátu by však mala byť časovo ohraničená na obdobie krízy a trvalé zavedenie mechanizmu nesmie vyústiť do rastu odvodového, prípadne daňového zaťaženia," uviedli zamestnávatelia v tlačovej správe.RÚZ vzhľadom na už teraz neprimerane vysoké odvodové zaťaženie bude presadzovať riešenia, ktoré nebudú ústiť do rastu daní či odvodov."Práve naopak, pokles daní a odvodov je dlhodobým cieľom Európskej únie a v prípade zavedenia trvalého kurzarbeitu sa budeme zasadzovať za hľadanie zdrojov úsporných opatrení, znižovania režijných nákladov štátu a jeho organizácií, či rušení populistických opatrení," tvrdia zamestnávatelia.Rast odvodového, prípadne daňového zaťaženia by podľa RÚZ pozitívne účinky kurzarbeitu na trhu práce neutralizoval.Na prvom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady v novom volebnom období sa sociálni partneri dohodli na tom, že bude otvorená diskusia o výške daňovo-odvodového zaťaženia a tiež zavedení tzv. trvalého kurzarbeitu.Pre tento účel má byť vytvorená osobitná komisia zložená zo zástupcov sociálnych partnerov, ktorá preskúma možnosti zavedenia tzv. trvalého kurzarbeitu."Kurzarbeit ako opatrenie, kedy štát prispieva na mzdy zamestnancom, ktorí museli ostať doma kvôli kríze, môže pomerne účinne pomôcť zmierniť dopady na trhu práce tým, že motivuje zamestnávateľov neprepúšťať kvalifikovaných zamestnancov," uviedla RÚZ.Zamestnanci si tak udržia prácu a veľkú časť svojho mesačného príjmu. Po oživení ekonomiky môže zamestnávateľ produkciu takmer okamžite obnoviť.Jeho zavedenie však predpokladá dohodu sociálnych partnerov – zamestnávateľov, zamestnancov a štátu.Forma financovania a vôbec zavedenie kurzarbeitu, ako trvalého nástroja na trhu práce na Slovensku však majú byť ešte predmetom diskusie príslušnej odbornej komisie.