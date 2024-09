Trvalý mier príde s Putinovým pádom a zaručeným členstvom Ukrajiny v EÚ, vyhlásil bývalý švédsky premiér

Žalostný neúspech

25.9.2024 (SITA.sk) - Vzhľadom na to, že agresívna vojna ruského vodcu Vladimira Putina proti Ukrajine trvá už tretí rok, vyvstávajú otázky, či je možný mier alebo víťazstvo. Ako vraví niekdajší švédsky premiér Carl Bildt , pre Putina je „explicitne stanoveným cieľom eliminovať Ukrajinu ako nezávislý štát a podriadiť ju ruskej kontrole“. To sa mu však absolútne nepodarilo.„Po dva a pol roku (vojny) a masívnej mobilizácii vojenských zdrojov a personálu Rusko kontroluje len približne 18 % územia Ukrajiny a väčšinu z toho dobylo ešte v roku 2014. V rozpore s Putinovými vojnovými cieľmi bola invázia žalostným neúspechom,“ vraví Bildt.Tvrdí, že aby bolo ruské víťazstvo čo i len trochu možné, musel by Západ ukončiť všetky formy podpory - finančnú aj vojenskú - Ukrajine a ukrajinský ľud by musel stratiť vôľu vzdorovať. Bez týchto podmienok sa Putinov vojnový cieľ zdá byť nedosiahnuteľný. Bildt poukázal na to, že zo strany Ukrajincov nie sú žiadne známky straty vôle. Rovnako tak neklesá americká a európska podpora Ukrajiny.„Okrem toho sa výroba munície v Európe rozširuje, pričom sa predpokladá, že produkcia v budúcom roku dosiahne dva milióny delostreleckých nábojov. Zdá sa, že Rusko medzitým bojuje so zvýšením produkcie a čoraz viac sa spolieha na muníciu zo Severnej Kórey,“ hovorí Bildt.Švédsky politik poukazuje na to, že ruskej armáde sa od prvých týždňov vojny sústavne nedarí uskutočniť žiadne úspešné rozsiahle útočné operácie. Hoci sa o to pokúšali a toto leto sa znova zamerali na Charkov, opäť zlyhali. Väčšina ruských postupov bola dosiahnutá rozdrvením menších miest.„Ukrajinská armáda má určite svoje problémy. V roku 2022 sa jej podarilo zatlačiť Rusko späť okolo Chersonu a Charkova, ale potom jej veľmi očakávaná protiofenzíva v lete 2023 zlyhala. Napriek tomu náhla ofenzíva do ruskej Kurskej oblasti minulý mesiac ukázala nové a pôsobivé schopnosti, ako aj pripomenula svetu statočnosť a prispôsobivosť ukrajinských síl,“ pokračuje vo svojom hodnotení.V súčasnosti sa podľa neho zdá, že ukrajinská armáda má malú šancu získať späť územie, ktoré Rusko obsadilo. Úspech operácie Kursk by však mohol mať dôležité politické dôsledky.„Pokiaľ Putin a jeho najbližší kruh budú veriť, že dokážu rozdrviť vôľu Ukrajincov a ich západných podporovateľov, budú pokračovať vo vojne. Ale keď im dôjde, že sa to nestane a že Rusko je na ceste k čoraz rýchlejšieho úpadku, veci sa zmenia. Aj keď sa to pravdepodobne nestane tento rok, nie je to nepravdepodobné v roku 2025. Potom si možno predstaviť nejaký druh dočasného usporiadania, ktoré ukončí boje, aj keď bez ‚víťazstva‘ jednej alebo druhej strany,“ tvrdí Bildt.Trvalý mier však podľa neho je náročnejšia vyhliadka. „Nemyslím si, že to bude možné, kým nebudú splnené dve podmienky. Po prvé, Putin by musel prísť o moc. Ovláda Kremeľ a ruskú spoločnosť železným zovretím a je príliš zahryznutý do svojej imperiálnej posadnutosti, aby niekedy akceptoval skutočný mier. Po druhé, budúcnosť Ukrajiny musí byť pevne zabezpečená členstvom v EÚ a spoľahlivými západnými bezpečnostnými opatreniami. Vtedy a len vtedy bude možný mier. Takýto výsledok by bol víťazstvom nielen Ukrajiny, ale aj Ruska. Oslobodené od sebazničujúcich imperiálnych projektov by mohlo konečne začať pracovať na tom, aby sa stalo normálnym, prosperujúcim štátom dvadsiateho prvého storočia.“