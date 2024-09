Parlament by nemal celý deň riešiť nejaké nálepky na počítači, Žiga odsúdil aj Huliakove vyjadrenia

Procedurálny návrh

Disciplinárne konanie

25.9.2024 (SITA.sk) - Ústavnoprávny výbor Národnej rady SR by mal dať jasné stanovisko, čo rokovací poriadok umožňuje poslancom v rokovacej sále. Po zasadnutí poslaneckého grémia zo povedal podpredseda parlamentu poverený jeho riadením Peter Žiga Hlas-SD ).Zasadnutie grémia podnietilo opätovné vykázanie opozičnej poslankyne Lucia Plavákovej Progresívne Slovensko ) zo sály z dôvodu nálepiek na jej notebooku. Grémium by sa po stanovisku výboru podľa Žigu malo dohodnúť na „džentlmenskej dohode", aké pravidlá budú platiť. Žiga zároveň poslancov vyzval na dodržiavanie pravidiel slušnosti nielen v rokovacej sále, ale aj mimo nej.„Odsudzujem všetky vyjadrenia aj mimo rokovacej sály, ktoré zazneli. Myslím si, že takto by sa vzdelaní a inteligentní ľudia nemali správať voči sebe," skonštatoval Žiga. Zároveň vyhlásil, že si nemyslí, že parlament by mal celý deň riešiť „nejaké nálepky na nejakom počítači".Poslankyňa Zuzana Števulová (PS) následne predniesla procedurálny návrh v mene štyroch opozičných poslaneckých klubov (PS, SaS hnutie Slovensko ), aby parlament zaujal stanovisko k výrokov poslanca Rudolfa Huliaka (klub SNS ) na adresu Plavákovej, keď ju mimo iného nazval „sukou". NR SR by sa preto podľa Števulovej ako kolektívny orgán mala Plavákovej ospravedlniť a vyzvať na ospravedlnenie aj Huliaka.Samotný Huliak v reakcii povedal, že sa ospravedlňuje všetkým ženám, ktorých sa jeho výrok o suke dotkol. „A ospravedlním sa večer svojej suke na dvore," vyhlásil Huliak.Opozičný poslanec Gábor Grendel (klub Slovensko) v tejto súvislosti zdôraznil, že voči Huliakovi je potrebné začať disciplinárne konanie. O návrhu rozhodne poverený šéf parlamentu Žiga.