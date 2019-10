Tržby a zisk Daimleru v 3. kvartáli vzrástli

Sídlo nemeckého koncernu DaimlerChrysler v Stuttgarte Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Stuttgart 24. októbra (TASR) - Nemecký automobilový gigant Daimler vo štvrtok oznámil, že sa v 3. štvrťroku dostal zo straty, do ktorej sa prepadol v 2. kvartáli, a medziročne zaznamenal nárast tržieb aj zisku. Podarilo sa mu prekonať ťažkosti čiastočne spôsobené emisným škandálom dieselových vozidiel.Tržby koncernu za tri mesiace do konca septembra 2019 vzrástli medziročne o 8 % na 43,27 miliardy eur. Vplyv výmenných kurzov pomohol zvýšiť tržby, uviedla spoločnosť. Čistý zisk sa zvýšil na 1,72 miliardy eur z vlaňajších 1,69 miliardy eur. Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) stúpol o 8 % na 2,69 miliardy eur.Daimler, ktorému patrí značka Mercedes, sa v 2. štvrťroku prepadol do červených čísiel, pretože jeho predaj sa spomalil a musel si vyčleniť finančné rezervy na zvolanie dieselových modelov do servisov.Generálny riaditeľ Ola Källenius, ktorý prevzal funkciu v máji, označil za svoju prioritu efektívnosť a plánuje predstaviť svoju celkovú stratégiu a program úspor v polovici novembra.