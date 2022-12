Tržby maloobchodu na Slovensku klesli tretí mesiac po sebe, analytik očakáva ďalšie utlmovanie spotreby

Predaj počítačov neutrpel

5.12.2022 (Webnoviny.sk) - Tržby maloobchodu boli aj v októbri medziročne nižšie, a to o 4,4 %. Po dlhom období medziročných prírastkov mali maloobchodné predajne tržby nižšie ako pred rokom už tretí mesiac po sebe.Pokles tržieb v stálych cenách zaznamenalo šesť z deviatich zložiek maloobchodu. Informoval o tom Štatistický úrad SR S poklesom tržieb podľa štatistikov bojujú druhý mesiac po sebe veľkí hráči v maloobchode, ako sú hyper a supermarkety, aktuálne mali tržby nižšie o 2,4 %.Predajne pohonných hmôt majú pol roka tržby medziročne nižšie. Ich nominálna hodnota bola síce výrazne vyššia ako pred rokom, ale po očistení o extrémny rast cien tržby klesli o viac ako 5 %.O pätinu menej ako pred rokom utŕžili predajcovia v stánkoch a na trhoch. Pokles tržieb o viac ako 11 % oproti roku 2021 mal aj zásielkový predaj a predajne mimo stánkov a trhov, a rovnako aj predajne s ostatným tovarom pre domácnosť, napr. hobymarkety, predajne nábytku alebo spotrebnej elektroniky.Tržby rástli o 3,6 % v špecializovaných predajniach, ktoré sú druhou podielovo najvýznamnejšou zložkou maloobchodu. Vyššie tržby si udržali aj predajne s PC a IKT zariadeniami o 15,8 %, a tiež predajne potravín, nápojov a tabaku o 3,7 %.Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov za október tohto roka medziročne vzrástli o 8,6 %, čo ovplyvnili vyššie tržby za predaj vozidiel o takmer 17 %.Oprava a údržba vozidiel, ako aj predaj dielov a príslušenstva skončili už druhý mesiac v medziročnom mínuse. Vo veľkoobchode sa tržby zvýšili o 12,1 %, pričom rástli takmer všetky jeho zložky, okrem sprostredkovania veľkoobchodu.Tržby reštaurácií a pohostinstiev, ktoré v predchádzajúcich štyroch mesiacoch klesali, zaznamenali v októbri medziročný rast o 10,9 %.Tržby v ubytovaní v stálych cenách medziročne stúpli o 54 %, pričom rastú už 19 mesiacov po sebe. Objemy v bežných cenách u oboch zložiek už prekonali hodnoty spred pandémie.Spotreba v nasledujúcich mesiacoch bude podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka naďalej narážať na svoje limity plynúce najmä z rekordne vysokej inflácie.„Po vyčerpaní finančných vankúšov nižšej strednej a nízkopríjmovej skupiny domácnosti očakávame ďalšie utlmovanie spotreby domácnosti na Slovensku," uviedol.Protiinflačné opatrenia vlády budú podľa neho tento rok výpadky reálnych príjmov domácnosti tlmiť pravdepodobne len čiastočne.Vysoké ceny a nízka spotrebiteľská dôvera by mohli oslabiť aj vianočné tržby slovenských obchodníkov. „Predpokladáme, že sila vianočného efektu by mohla byť miernejšia ako zvyčajne," tvrdí analytik.Naopak, v dôsledku vysokých cien by sa podľa neho opätovne mohol posilňovať efekt povianočných výpredajov, ktorý, naopak, posledné roky skôr oslabovali pandemické obmedzenia.