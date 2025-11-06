|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 6.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Renáta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. novembra 2025
Tržby nemeckej zbrojovky Rheinmetall v prvých troch kvartáloch stúpli o pätinu
Tagy: Rast Rheinmetall Tržby výroba zbraní
Najväčšia nemecká zbrojovka Rheinmetall vo štvrtok vyhlásila, že silný rast dopytu zo strany nemeckej armády jej v tomto roku pomôže dosiahnuť rekordné zvýšenie ...
Zdieľať
6.11.2025 (SITA.sk) - Najväčšia nemecká zbrojovka Rheinmetall vo štvrtok vyhlásila, že silný rast dopytu zo strany nemeckej armády jej v tomto roku pomôže dosiahnuť rekordné zvýšenie tržieb. Objednávky firmy za prvých deväť mesiacov tohto roka vzrástli o 20 percent na 7,5 miliardy eur.
Zbrojovka uviedla, že je na dobrej ceste splniť cieľ 25 až 30-percentného rastu tržieb v tomto roku. Jej divízia zbraní a munície dosiahla v prvých deviatich mesiacoch tohto roka rekordné tržby v objeme približne dvoch miliárd eur. Hlavnými faktormi boli zvýšené tržby za tanky, muníciu stredného kalibru a objednávky delostrelectva a mínometov pre Ukrajinu a členské štáty NATO.
Rheinmetall svoje podnikanie posúva aj do nových oblastí. Skupina v septembri oznámila akvizíciu nemeckého staviteľa vojnových lodí Naval Vessels Lürssen (NVL). Plánuje aj výrobu satelitov.
Zdroj: SITA.sk - Tržby nemeckej zbrojovky Rheinmetall v prvých troch kvartáloch stúpli o pätinu © SITA Všetky práva vyhradené.
Zbrojovka uviedla, že je na dobrej ceste splniť cieľ 25 až 30-percentného rastu tržieb v tomto roku. Jej divízia zbraní a munície dosiahla v prvých deviatich mesiacoch tohto roka rekordné tržby v objeme približne dvoch miliárd eur. Hlavnými faktormi boli zvýšené tržby za tanky, muníciu stredného kalibru a objednávky delostrelectva a mínometov pre Ukrajinu a členské štáty NATO.
Rheinmetall svoje podnikanie posúva aj do nových oblastí. Skupina v septembri oznámila akvizíciu nemeckého staviteľa vojnových lodí Naval Vessels Lürssen (NVL). Plánuje aj výrobu satelitov.
Zdroj: SITA.sk - Tržby nemeckej zbrojovky Rheinmetall v prvých troch kvartáloch stúpli o pätinu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Rast Rheinmetall Tržby výroba zbraní
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
Huliak odovzdal šeky dôchodcom, peniaze z hazardu majú podporiť športové aktivity seniorov – VIDEO, FOTO
Huliak odovzdal šeky dôchodcom, peniaze z hazardu majú podporiť športové aktivity seniorov – VIDEO, FOTO