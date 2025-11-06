Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

06. novembra 2025

Slováci nebudú potrebovať víza do ďalšej africkej krajiny, Blanár chce do zoznamu pridať aj Austráliu



Slováci už nepotrebujú vízum na krátkodobé cesty do Lesotha v južnej Afrike. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. Takýto bezvízový pobyt bude občanom SR umožnený na dobu do 14 dní počas jednej ...



cestovny pas slovensko 676x450 6.11.2025 (SITA.sk) - Slováci už nepotrebujú vízum na krátkodobé cesty do Lesotha v južnej Afrike. Informovalo o tom ministerstvo zahraničných vecí. Takýto bezvízový pobyt bude občanom SR umožnený na dobu do 14 dní počas jednej návštevy. Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) doplnil, že v prípade potreby je možné pobyt predĺžiť priamo na Imigračnom úrade Lesotha v hlavnom meste Maseru.


Slovenský cestovný pas sa týmto krokom opäť posúva bližšie k siedmej priečke v globálnom rebríčku sily pasov – Henley Passport Index. Občania SR môžu aktuálne vycestovať do 185 krajín sveta bez toho, aby si vopred museli vybaviť víza,“ uviedlo ministerstvo. Blanár dodal, že ide tak o konkrétny výsledok úspešnej a cieľavedomej práce slovenskej diplomacie.

Len pred niekoľkými mesiacmi sme počas kontrolného dňa na našom ministerstve predstavili hlavné diplomatické priority, medzi ktorými bolo aj posilnenie postavenia slovenského pasu prostredníctvom rozširovania bezvízového styku. Vtedy sme informovali o našom úsilí nadviazať bezvízový režim s Vietnamom, Juhoafrickou republikou a Lesothom. Dnes už môžeme potvrdiť, že sme tento záväzok naplnili,“ skonštatoval minister zahraničných vecí. Rezort diplomacie má v pláne aj naďalej pracovať na rozšírení možností bezvízového cestovania, napríklad do Austrálie, Alžírska či Azerbajdžanu.

Naším cieľom je priblížiť sa k európskym lídrom v globálnom rebríčku sily pasov, ako sú Nemecko, Taliansko, Luxembursko alebo Španielsko, ktorých občania môžu cestovať bez víz do 188 krajín sveta a nachádzajú sa na štvrtom mieste globálneho rebríčka,“ uzavrel Blanár.



