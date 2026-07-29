|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Marta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
29. júla 2026
Tržby rástli, no zisk klesal. Maloobchod a potravinárstvo doplácajú na vysoké osobné náklady
Tagy: Ekonomika SR Tržby
Samotný rast tržieb nestačí, rozhodujúce je, či dokážu firmy vyššie príjmy pretaviť aj do vyššieho zisku. Slovenská ekonomika ukázala v roku 2025 výrazný rozdiel medzi jednotlivými odvetviami. ...
Zdieľať
29.7.2026 (SITA.sk) - Samotný rast tržieb nestačí, rozhodujúce je, či dokážu firmy vyššie príjmy pretaviť aj do vyššieho zisku.
Slovenská ekonomika ukázala v roku 2025 výrazný rozdiel medzi jednotlivými odvetviami. Kým firmy zo sektora služieb dokázali zvyšovať tržby aj zisky, maloobchod a potravinárstvo čelili opačnému vývoju. Predávali síce viac ako rok predtým, no ich ziskovosť sa zhoršila. Vyplýva to z analýzy finančného zdravia deviatich odvetví, ktorú na vzorke viac ako 52-tisíc spoločností spracoval dátovo-poradenský portál Valida.sk. Výsledky boli publikované aj v odbornom článku v časopise Finančný manažér Slovenskej asociácie finančníkov.
Analýza porovnávala rovnakú skupinu firiem v rokoch 2024 a 2025, aby výsledky neovplyvnili novovzniknuté podniky alebo firmy, ktoré medzičasom zanikli. Dáta ukázali, že najviac sa darilo odvetviam založeným na službách a technológiách. Najrýchlejšie rástli tržby vo vzdelávaní a verejnom sektore, kde sa zvýšili o 11,7 percenta. Takmer rovnaké tempo zaznamenali informačné technológie a telekomunikácie s rastom tržieb o 11,6 percenta. Cestovný ruch si polepšil o 9,9 percenta. Na opačnom konci rebríčka sa ocitli odvetvia priamo spojené so spotrebou domácností. Maloobchodné firmy zvýšili tržby iba o 4,8 percenta a potravinárske spoločnosti o 3,9 percenta.
Samotný rast tržieb však podľa analytikov nehovorí celý príbeh. Rozhodujúce je, či dokážu firmy vyššie príjmy pretaviť aj do vyššieho zisku. Práve v tomto ukazovateli sa ukázal najväčší rozdiel medzi jednotlivými sektormi. „Najzaujímavejší obraz vzniká pri porovnaní rastu tržieb s rastom EBITDA. V maloobchode a potravinárstve sa roztvorili nožnice. Tržby síce rástli, no zisk klesal. Osobné náklady v týchto odvetviach rástli takmer dvojnásobným tempom oproti tržbám a firmy ich už nedokázali premietnuť do cien,“ uviedla Renáta Kiselicová z Valida.sk, spoluautorka analýzy.
Zisk meraný ukazovateľom EBITDA tak v maloobchode medziročne klesol o 2,6 percenta a v potravinárstve o 1,5 percenta. Firmy síce predali viac tovaru, no rastúce náklady im znižovali priestor na tvorbu zisku. Úplne opačný vývoj zaznamenal IT sektor. Jeho tržby vzrástli o 11,6 percenta, pričom EBITDA sa zvýšila až o 14,1 percenta. Zisk teda rástol rýchlejšie ako samotné príjmy. Typická IT firma pritom podľa analýzy pracuje s EBITDA maržou na úrovni 28,5 percenta, zatiaľ čo priemerný maloobchodník dosahuje iba 4,4 percenta.
Rozdiely medzi odvetviami sú výrazné aj pri pohľade na ziskovosť. „Rovnaké číslo môže v jednom odvetví znamenať výborný výsledok a v inom podpriemer. Marža 5,4 percenta je v e-commerce úplne štandardná, v IT službách však znamená výsledok hlboko pod úrovňou odvetvia. Preto má zmysel hodnotiť firmu vždy v porovnaní s odvetvím a veľkostnou kategóriou, v ktorej pôsobí,“ vysvetlila Kiselicová.
Finančné zdravie jednotlivých sektorov ukazuje aj pohľad na zadlženosť a schopnosť firiem vytvárať rezervy. Najlepšiu bilanciu majú podľa analýzy technologické firmy a zdravotníctvo, ktoré kombinujú nižšiu zadlženosť s vyššou finančnou rezervou. Naopak maloobchod a potravinárstvo čelia kombinácii vyššieho dlhu a slabšej likvidity. Ich zadlženosť sa pohybuje okolo 69 percent a ukazovatele likvidity sú pod hranicou 1, čo môže byť pri klesajúcej ziskovosti rizikové. V maloobchode má navyše viac ako 12 percent firiem dlh vyšší ako päťnásobok ich ročnej EBITDA.
Podľa autoriek analýzy majú odvetvové dáta význam nielen pre samotné firmy, ale aj pre ich obchodných partnerov a investorov. Spoločnosti si vďaka nim môžu porovnať vlastné výsledky s konkurenciou, lepšie posúdiť finančnú kondíciu partnerov a včas zachytiť rastúce riziká v jednotlivých častiach ekonomiky.
Zdroj: SITA.sk - Tržby rástli, no zisk klesal. Maloobchod a potravinárstvo doplácajú na vysoké osobné náklady © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská ekonomika ukázala v roku 2025 výrazný rozdiel medzi jednotlivými odvetviami. Kým firmy zo sektora služieb dokázali zvyšovať tržby aj zisky, maloobchod a potravinárstvo čelili opačnému vývoju. Predávali síce viac ako rok predtým, no ich ziskovosť sa zhoršila. Vyplýva to z analýzy finančného zdravia deviatich odvetví, ktorú na vzorke viac ako 52-tisíc spoločností spracoval dátovo-poradenský portál Valida.sk. Výsledky boli publikované aj v odbornom článku v časopise Finančný manažér Slovenskej asociácie finančníkov.
Analýza porovnávala rovnakú skupinu firiem v rokoch 2024 a 2025, aby výsledky neovplyvnili novovzniknuté podniky alebo firmy, ktoré medzičasom zanikli. Dáta ukázali, že najviac sa darilo odvetviam založeným na službách a technológiách. Najrýchlejšie rástli tržby vo vzdelávaní a verejnom sektore, kde sa zvýšili o 11,7 percenta. Takmer rovnaké tempo zaznamenali informačné technológie a telekomunikácie s rastom tržieb o 11,6 percenta. Cestovný ruch si polepšil o 9,9 percenta. Na opačnom konci rebríčka sa ocitli odvetvia priamo spojené so spotrebou domácností. Maloobchodné firmy zvýšili tržby iba o 4,8 percenta a potravinárske spoločnosti o 3,9 percenta.
Roztvorili sa nožnice
Samotný rast tržieb však podľa analytikov nehovorí celý príbeh. Rozhodujúce je, či dokážu firmy vyššie príjmy pretaviť aj do vyššieho zisku. Práve v tomto ukazovateli sa ukázal najväčší rozdiel medzi jednotlivými sektormi. „Najzaujímavejší obraz vzniká pri porovnaní rastu tržieb s rastom EBITDA. V maloobchode a potravinárstve sa roztvorili nožnice. Tržby síce rástli, no zisk klesal. Osobné náklady v týchto odvetviach rástli takmer dvojnásobným tempom oproti tržbám a firmy ich už nedokázali premietnuť do cien,“ uviedla Renáta Kiselicová z Valida.sk, spoluautorka analýzy.
Zisk meraný ukazovateľom EBITDA tak v maloobchode medziročne klesol o 2,6 percenta a v potravinárstve o 1,5 percenta. Firmy síce predali viac tovaru, no rastúce náklady im znižovali priestor na tvorbu zisku. Úplne opačný vývoj zaznamenal IT sektor. Jeho tržby vzrástli o 11,6 percenta, pričom EBITDA sa zvýšila až o 14,1 percenta. Zisk teda rástol rýchlejšie ako samotné príjmy. Typická IT firma pritom podľa analýzy pracuje s EBITDA maržou na úrovni 28,5 percenta, zatiaľ čo priemerný maloobchodník dosahuje iba 4,4 percenta.
Rozdiely medzi odvetviami sú výrazné aj pri pohľade na ziskovosť. „Rovnaké číslo môže v jednom odvetví znamenať výborný výsledok a v inom podpriemer. Marža 5,4 percenta je v e-commerce úplne štandardná, v IT službách však znamená výsledok hlboko pod úrovňou odvetvia. Preto má zmysel hodnotiť firmu vždy v porovnaní s odvetvím a veľkostnou kategóriou, v ktorej pôsobí,“ vysvetlila Kiselicová.
Zadlženosť a rezervy
Finančné zdravie jednotlivých sektorov ukazuje aj pohľad na zadlženosť a schopnosť firiem vytvárať rezervy. Najlepšiu bilanciu majú podľa analýzy technologické firmy a zdravotníctvo, ktoré kombinujú nižšiu zadlženosť s vyššou finančnou rezervou. Naopak maloobchod a potravinárstvo čelia kombinácii vyššieho dlhu a slabšej likvidity. Ich zadlženosť sa pohybuje okolo 69 percent a ukazovatele likvidity sú pod hranicou 1, čo môže byť pri klesajúcej ziskovosti rizikové. V maloobchode má navyše viac ako 12 percent firiem dlh vyšší ako päťnásobok ich ročnej EBITDA.
Podľa autoriek analýzy majú odvetvové dáta význam nielen pre samotné firmy, ale aj pre ich obchodných partnerov a investorov. Spoločnosti si vďaka nim môžu porovnať vlastné výsledky s konkurenciou, lepšie posúdiť finančnú kondíciu partnerov a včas zachytiť rastúce riziká v jednotlivých častiach ekonomiky.
Zdroj: SITA.sk - Tržby rástli, no zisk klesal. Maloobchod a potravinárstvo doplácajú na vysoké osobné náklady © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ekonomika SR Tržby
<< predchádzajúci článok
Obchodovanie s ľuďmi na území Slovenska rastie, takmer štvrtinu obetí tvorili cudzinci
Obchodovanie s ľuďmi na území Slovenska rastie, takmer štvrtinu obetí tvorili cudzinci