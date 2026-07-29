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29. júla 2026

Obchodovanie s ľuďmi na území Slovenska rastie, takmer štvrtinu obetí tvorili cudzinci


Tagy: Obchodovanie s ľuďmi Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Kým v minulosti boli občania Slovenska najčastejšie vykorisťovaní v zahraničí, situácia sa podľa ministerstva v posledných rokoch zásadne mení. Trestná činnosť obchodovania s ľuďmi sa deje aj na ...



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gettyimages 948793996 29.7.2026 (SITA.sk) - Kým v minulosti boli občania Slovenska najčastejšie vykorisťovaní v zahraničí, situácia sa podľa ministerstva v posledných rokoch zásadne mení.


Trestná činnosť obchodovania s ľuďmi sa deje aj na Slovensku a jeho obeťou sa môže stať ktokoľvek. Upozornilo na to Ministerstvo vnútra SR v súvislosti so Svetovým dňom boja proti obchodovaniu s ľuďmi, ktorý pripadá na štvrtok 30. júla. Opatrnosť, overovanie informácií a včasná pomoc môžu podľa rezortu rozhodnúť o tom, či sa lákavá ponuka stane novým začiatkom alebo životnou tragédiou.

„V roku 2025 bolo na Slovensku identifikovaných 63 obetí obchodovania s ľuďmi, čo predstavuje nárast oproti predchádzajúcim rokom. Orgány činné v trestnom konaní zároveň viedli 37 trestných konaní (dvojnásobok oproti roku 2024). Tieto čísla odrážajú úspešnejšiu identifikáciu obetí, ale aj skutočnosť, že páchatelia sú čoraz aktívnejší,“ zdôraznil rezort vnútra.

Kým v minulosti boli občania Slovenska najčastejšie vykorisťovaní v zahraničí, situácia sa podľa ministerstva v posledných rokoch zásadne mení. „V roku 2025 bolo až 97 percent obetí vykorisťovaných priamo na území Slovenskej republiky. Zároveň rastie počet identifikovaných zahraničných obetí. Takmer štvrtinu všetkých identifikovaných prípadov tvorili cudzinci, najmä z Brazílie, Nepálu a Ukrajiny,“ informovalo ministerstvo vnútra.

Obchodovanie s ľuďmi sa podľa rezortu zároveň naďalej týka aj detí. „Hoci ich podiel medziročne mierne klesol, stále ide o znepokojujúci údaj. V roku 2025 bolo identifikovaných 27 detských obetí vo veku od 4 do 17 rokov (43 percent všetkých obetí). Najčastejšou formou bolo sexuálne vykorisťovanie (18 detí) a nútené žobranie (7 detí). Evidované boli aj prípady pracovného vykorisťovania a nútených sobášov,“ doplnil rezort.

Ministerstvo zároveň pripomína, že v prípade podozrenia na obchodovanie s ľuďmi je možné kontaktovať bezplatnú Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi na čísle 0800 800 818, ktorá je dostupná počas pracovných dní od 8:00 do 20:00. „Ak je ohrozený život alebo zdravie, okamžite volajte 158 alebo 112,“ dodal rezort vnútra.


Zdroj: SITA.sk - Obchodovanie s ľuďmi na území Slovenska rastie, takmer štvrtinu obetí tvorili cudzinci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Obchodovanie s ľuďmi Svetový deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi
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