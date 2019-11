Tržby ubytovateľov v 3. štvrťroku medziročne stúpli o pätinu

Ilustračná snímka. Foto: Grand Hotela Kempinski High Tatras Foto: Grand Hotela Kempinski High Tatras

Bratislava 22. novembra (TASR) - Hoteliéri, majitelia penziónov a ďalších ubytovacích turistických zariadení majú podľa Štatistického úradu (ŠÚ) SR za sebou tento rok dobrú letnú sezónu. Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na Slovensku totiž v 3. štvrťroku tohto roka dosiahol takmer 2,1 milióna osôb, čo predstavuje medziročný nárast o 16,3 %. Počet prenocovaní dosiahol 6,4 milióna pri medziročnom raste o 15 %. Vyplýva to zo zverejnených výsledkov návštevnosti v ubytovacích zariadenia za september, ktoré zverejnil ŠÚ SR.V 3. kvartáli štatistici zosumarizovali údaje za júl, august a september a podľa nich ide dlhodobo o najúspešnejší štvrťrok v bilancii počtu ubytovaných aj tržieb počas roka. Tržby ubytovacích zariadení v 3. štvrťroku dosiahli 166,6 milióna eur, boli o 22 % vyššie ako v rovnakom období minulého roka. Na tržbách z ubytovania sa podieľali zahraniční návštevníci 44,2 % a domáci návštevníci 55,8 %.Domáci tvorili 59,4 % z celkového počtu návštevníkov, čo predstavovalo 1,2 milióna osôb. Zahraničných návštevníkov bolo 859.000. "Rast návštevnosti domácich turistov v ubytovacích zariadeniach v 3. štvrťroku výrazne predbehol rasty počtu zahraničných návštevníkov. Počet domácich ubytovaných návštevníkov bol v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 23 % vyšší, počet zahraničných návštevníkov narástol o 8 %," spresnila generálna riaditeľka sekcie podnikových štatistík ŠÚSR Libuša Kolesárová.Celková návštevnosť v 3. kvartáli 2019 medziročne rástla vo všetkých ôsmich krajoch, dynamika rastu dosiahla úroveň od 9,3 % (Bratislavský kraj) do 22,9 % (Banskobystrický kraj). Najväčší záujem ubytovaní prejavili o pobyty v dvoch regiónoch, kde celkový počet hostí prekročil hranicu 400.000 osôb, a to v Bratislavskom kraji (478.000 návštevníkov) a Žilinskom kraji (436.000 návštevníkov.Spomedzi ubytovaných najviac cudzincov pricestovalo z Českej republiky, Poľska a Nemecka. Zahraniční návštevníci celkovo strávili v priebehu troch letných mesiacov na Slovensku 2,3 milióna nocí, čo predstavuje medziročný rast o 7,8 %. Celkovo až štyria z desiatich zahraničných hostí navštívili Bratislavu a jej okolie.Priemerná dĺžka pobytu zahraničných návštevníkov meraná počtom prenocovaní dosiahla vo vybraných regiónoch vyššiu dynamiku rastu ako nárast počtu osôb, čo podľa štatistikov znamená, že ubytovateľom sa podarilo niektorých zahraničných turistov ubytovať na dlhšie ako minulý rok. Platilo to v Bratislavskom, Žilinskom a Košickom kraji. Priemerná dĺžka pobytu pritom dlhodobo klesá.Do zoznamu top 10 krajín, z ktorých pricestovalo a ubytovalo sa na Slovensku najviac návštevníkov, patrili ďalej Maďarsko, Rakúsko, Veľká Británia, Ukrajina, Taliansko, USA či Izrael. Najvyšší medziročný rast z týchto krajín, takmer 40-percentný, zaznamenala návštevnosť hostí z Ukrajiny.V domácom cestovaní boli cieľom najmä Žilinský a Prešovský región. Slováci strávili od júla do konca septembra v ubytovacích zariadeniach celkovo 4,1 milióna nocí, čo bolo o 19,5 % viac ako v 3. štvrťroku 2018.Pri výbere regiónu domáci hostia vyhľadávali najmä turisticky atraktívne lokality, absolútne najviac vyše 284.000 návštevníkov sa tradične ubytovalo v Žilinskom kraji a 236.000 hostí využilo ubytovacie zariadenia v Prešovskom kraji. Na tretej priečke bol Banskobystrický región s takmer 190.000 domácimi návštevníkmi. Najnižšie počty domácich hostí v 3. štvrťroku zaznamenali ubytovatelia v Košickom, Nitrianskom a Trnavskom kraji, a to menej ako 100.000 návštevníkov.Dynamika rastu počtu domácich v šiestich krajoch prekročila hranicu 20 %. Najvyšší rast domácich turistov zaznamenali v Prešovskom kraji, konkrétne o 28,4 %, na území ktorého sa nachádzajú turisticky najlákavejšie lokality v letnej sezóne napr. Vysoké Tatry, veľká časť Slovenského raja, Spiš a podobne. Nižšie rasty domácich turistov zaznamenali Bratislavský región a Nitriansky región.Ku koncu septembra tohto roka poskytovalo ubytovacie služby 4429 ubytovacích zariadení, k dispozícií bolo 71.600 izieb s 187.600 lôžkami, pri medziročnom náraste o 6,5 %.