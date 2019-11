Vyvrcholí podujatie Spolu pre Slovensko, z regiónov do sveta

Ilustračná snímka. Foto: TASR Branislav Račko Foto: TASR Branislav Račko

Bratislava 22. novembra (TASR) - Aktivita Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) pod názvom Spolu pre Slovensko. Z regiónov do sveta cielene predstavuje potenciál ekonomickej diplomacie a štátne formy pomoci na podporu exportu slovenských firiem.Séria podujatí v jednotlivých regiónoch Slovenska za spolupráce regionálnych obchodných a priemyselných komôr vyvrcholí záverečným stretnutím v Bratislave v stredu 27. novembra záverečným stretnutím s podnikateľmi najmä z Bratislavy.Výsledkom, doterajších stretnutí, ako zdôrazňuje štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek, je optimalizácia komunikácie so zástupcami firiem, príprava podnikateľských misií do krajín, ktoré indikujú zástupcovia hospodárskych sektorov a zlepšenie výkonu ekonomickej diplomacie na zastupiteľských úradoch vo svete.Podľa neho účasť slovenských firiem na rozvojovej spolupráci predstavuje modernú, účinnú formu rozvoja exportu. Medzinárodné záväzky vytvárajú príležitosti pre domácich výrobcov a poskytovateľov služieb v oblastiach, kde má Slovensko množstvo skúseností a to v energetike, vodnom manažmente, informatizácii a odpadovom hospodárstve.