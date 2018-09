Tsipras varoval Európanov pred nacionalizmom aj pred neoliberalizmom

Grécky premiér Alexis Tsipras. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Štrasburg 11. septembra (TASR) - Grécky premiér Alexis Tsipras utorok varoval poslancov Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu pred návratomTsipras vystúpil pred európskymi zákonodarcami so svojimi predstavami o budúcnosti Únie. S odkazom na skutočnosť, že Grécko v auguste vystúpilo z finančného záchranného programu EÚ, poslancom EP sľúbil, že to znamenápre jeho krajinu. Zároveň však upozornil na riziká narastajúceho nacionalizmu v Európe.uviedol Tsipras v pléne EP. Takáto situácia by podľa jeho slov znamenalabez jednoty, bez súdržnosti a bez dôležitého postavenia na medzinárodnej scéne. V tejto súvislosti zdôraznil, ženajnovšej ekonomickej krízy v Európe viedol ku, ktoré predstavuje extrémna pravica.Tsipras dodal, že niekoľko mesiacov pred voľbami do Európskeho parlamentu v máji 2019 netreba dovoliť, aby sa európsky ideál rozbíjal medzi neoliberalizmom, ktorý sa ukázal ako katastrofálny, a medziv podobe krajnej pravice.Grécky premiér vystúpil na pôde EP prvýkrát od roku 2015, keď sa jeho krajina nachádzala uprostred hlbokej finančnej krízy. Zopakoval, že prijatie úsporných programov bolo úspechom, ale za cenu veľkých ľudských obetí.konštatoval Tsipras. Zároveň prisľúbil, že Atény budú pokračovať na ceste k finančnej rovnováhe pri zachovaní spravodlivého ekonomického rastu a ochrane pracovnej sily.