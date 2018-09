Zo zisku vodární v Česku odtieklo vlani do zahraničia 1,75 miliardy Kč

Na ilustračnej foto vodáreň. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Praha 11. septembra (TASR) - Prevádzkové spoločnosti, ktoré pôsobia pod piatimi zahraničnými koncernami, zarobili vlani 1,86 miliardy Kč (256,48 milióna eur). Zo zisku odtieklo do zahraničia 1,75 miliardy Kč. Zahraničné vodárenské firmy majú v Česku od obcí prevažne v prenájme vodovodné potrubia a zarábajú na tom, že dodávajú občanom vodu a účtujú im vodné a stočné.Francúzska skupina Veolia mala vlani dividendy 201 miliónov Kč a predvlani o 580 miliónov vyššie. Od roku 1994, keď k privatizácii došlo, v severných Čechách francúzska spoločnosť inkasovala celkom 3,5 miliardy Kč. Tučná suma (283 miliónov Kč) smerovala vlani do Španielska na účet spoločnosti Aqualia Czech. Na českej vode zarobila aj rakúska spoločnosť Energie AG Bohemia (140 miliónov Kč).Vlani na jeseň sa distribúcia vody a jejstala témou pred voľbami do Poslaneckej snemovne. Politici zatiaľ žiadny zásadný krok v tomto smere neurobili. Iba 458 obcí a miest v Ústeckom a Libereckom kraji sa dohodlo s Veoliou, že od nej odkúpia jej 50 % podielu v Severočeských vodovodoch a kanalizáciách. Bude ich to stáť spolu takmer dve miliardy Kč.Na severe Čiech obce a mestá ešte nevyhrali. Veolia bude tým kľúčovým hráčom, ktorý má know-how pre dodávku vody. Jej ľudia budú aj v budúcnosti rozhodovať o službách a za ne si od oboch krajov nechá firma platiť.(1 EUR = 25,648 CZK)