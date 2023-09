Tublatanka vydáva nový album Uprostred chaosu na vinylovej platni

Legendárna kapela Tublatanka vydáva nový album Uprostred chaosu na vinylovej dvojplatni. Maťo Ďurinda, Juraj Topor a Peter Schlosser chystajú 4. októbra veľkú autogramiádu, na ktorej albumy podpíšu.





Rocková skupina Tublatanka vydala po trinástich rokoch vo februári 2023 nový album Uprostred chaosu, ktorý obsahuje 15 originálnych piesní. Pre milovníkov klasických LP platní teraz pripravila dvojvinyl, ktorý vyrobili na Slovensku ako prvý titul v úplne novej lisovni 3OK v Bratislave."Som rád, že LP album Uprostred chaosu sa lisoval na Slovensku, len kúsok od môjho bydliska v Bratislave. Teším sa, že vinyl vylisoval môj dlhoročný dobrý kamarát z mladosti Viťo Fila. Mal som možnosť prísť a sledovať, ako sa stroje v lisovni postupne montujú a vyrábajú gramoplatne. V rukách som držal zrnká vinylu s napätím, aby boli platne dobre vylisované s kvalitným zvukom. Niekedy sa totiž stáva, že vám vinyl doma na gramofóne nehrá dobre. To ale nie je náš prípad," hovorí líder skupiny Ďurinda.Okrem nového albumu vyšli v reedícii na vinyle aj prvé tri albumy - Tublatanka, Skúsime to cez vesmír a Žeravé znamenie osudu. "Odmalička počúvam hudbu na gramofóne. Je to pre mňa veľký obrad počúvať z platne obľúbenú hudbu. Doma mám kompletnú diskografiu mojich obľúbených rockových skupín a to je pre mňa veľký poklad, ktorý ma teší," dodáva Ďurinda.Aktuálne sa Tublatanka pripravuje na turné k 40. výročiu založenia kapely po Českej republike s názvom Tublatanka 40 rockov Dobrí priatelia tour, kde odohrá 13 koncertov. Na turné predstaví aj piesne z nového albumu Uprostred chaosu. Ešte predtým odletia hudobníci do Veľkej Británie, kde 23. septembra odohrajú koncert v Londýne a potešia tak česko - slovenských fanúšikov v Spojenom kráľovstve.