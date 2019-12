Ilustračné foto Foto: Tablet TV Foto: Tablet TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. decembra (TASR) - Tunel Sitina v Bratislave cez víkend čiastočne uzavrú. Dôvodom je mimoriadna oprava vozovky ľavého jazdného pásu diaľnice D2. TASR o tom informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS).Diaľničiari uzavrú ľavú tunelovú rúru tunela Sitina v smere do Malaciek. Pravá tunelová rúra v smere do Petržalky bude prejazdná bez obmedzení. Obmedzenie bude trvať od soboty (14. 12.) od 22.00 h do nedele (15. 12.) do 10.00 h." upozorňuje NDS.