ÚVO nevykonal komplexnú kontrolu postupu v súťaži na mýtny systém

Bratislava 13. decembra (TASR) – Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v minulosti v prípade tendra na mýtny systém posudzoval len podané námietky proti konkrétnym skutočnostiam. Uviedol to predseda ÚVO Miroslav Hlivák s tým, že úrad nevykonal komplexnú kontrolu postupu Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v tejto veci.Hlivák podotkol, že situácia sa stala ešte pred jeho nástupom do funkcie a na úrade už nepracujú zamestnanci, ktorí dokumenty posudzovali.priblížil.Na základe zistených skutočností podľa vlastných slov nemôže vyvrátiť tvrdenie, že by úrad pod jeho vedením konal inak, ako konal v minulosti, teda v čase, keď mal kompetenciu do danej veci zasiahnuť a posúdiť zákonnosť všetkých skutočností.Systém distribúcie príjmov z mýta podľa správy z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR nedostatočne plní hlavný zmysel mýtneho systému, teda aby vybrané poplatky od užívateľov diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy prispievali významnou mierou na ich výstavbu a údržbu. Výsledky kontroly vzala na vedomie aj vláda.NKÚ v správe tiež upozornil na riziko, že v prípade výrazného zníženia či ukončenia možnosti čerpania zdrojov z Európskej únie (EÚ) Slovenská republika nebude mať dostatok vlastných zdrojov na kľúčové investície do cestnej infraštruktúry. NKÚ zároveň na základe výsledkov kontroly požiadal políciu o prešetrenie zistených skutočností. Poukázal aj na skutočnosť, že vybudovaný systém zaplatený z verejných zdrojov zostáva naďalej v majetku súkromného prevádzkovateľa.V súčasnosti SR podľa štátneho tajomníka rezortu dopravy Petra Ďurčeka len ťažko donúti firmu SkyToll znížiť cenu za mýtny systém. Pravdepodobne bude výhodnejšie vysúťažiť nový systém. So SkyTollom sa podľa jeho slov rokuje o znížení cien viac ako rok.priblížil Ďurček s tým, že to nie je prijateľné.priblížil predseda NKÚ Karol Mitrík s tým, že rok predtým tak musí rezort konať a nájsť východisko.