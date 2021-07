Tunisan šokoval na olympiáde v Tokiu, outsider si doplával po zlato na 400 metrov voľným spôsobom (video)

Patrila mu ôsma dráha

25.7.2021 (Webnoviny.sk) - Boje o medaily v plaveckých súťažiach na olympijských hrách v Tokiu sa začali prvotriednym prekvapením. Vo finále na 400 m voľný spôsob šokoval plavecký svet iba 18-ročný Tunisan Ahmed Hafnaoui, keď zvíťazil časom 3:43,26 min.Predtým do finále postúpil až ako ôsmy časom 3:48,68 a podľa vlastných slov v ňom nechcel skončiť posledný.So striebrom a bronzom sa museli uspokojiť najväčší favoriti Austrálčan Jacka McLoughlin a Američan Kieran Smith. Afričan ich zdolal o šestnásť, resp. päťdesiatosem stotín sekundy.Na štarte pretekov ho súperi ani poriadne nevnímali, lebo mu patrila posledná ôsma dráha. Na jednotlivých medzičasoch bol raz tretí a potom päťkrát druhý a súperi možno periférne spozorneli. V cieli už boli všetky oči na mladom Tunisanovi.A keď zistil, že sa stal olympijským víťazom, začal kričať a špliechať vodu okolo seba ako dieťa v radostnom opojení z hry. V 15-tisícovej aréne, kde malo povolený vstup len niekoľko desiatok členov realizačných tímov, rozhodcovia a organizátori, mala jeho radosť veľmi hlučnú podobu."Nemohol som uveriť tomu, čo som zbadal na svetelnej tabuli - moje meno tam bolo priradené k prvému miestu. Obrovsky som bol prekvapený. Ale už keď som sa prvýkrát ponoril do vody, začal som myslieť na medailu, nie na výsledný čas," uviedol šťastný Hafnaoui.V roku 2018 bol na OH mládeže v Buenos Aires ôsmy, nikdy však dosiaľ nič veľké nevyhral. O rok neskôr sa však nechal počuť, že v Paríži 2024 chce zaútočiť na olympijské zlato. Tento smelý plán sa mu podarilo naplniť nečakane už o tri roky skôr v Tokiu. Hafnaoui sa stal len piatym tuniským športovcom so zlatou medailou z olympijských hier na krku.A vôbec mu neprekážalo, že v rámci prísnych protipandemických opatrení si ju tam musel zavesiť sám. "Splnil sa mi sen, ale už ráno som tušil, že to môže byť dobré. Vo vode som sa cítil lepšie ako deň predtým a to mi naznačovalo zlepšenie. Aj tak však nemôžem uveriť tomu, že som olympijský víťaz," podotkol.Prekvapený tínedžer sa druhým tuniským športovcom, ktorý získal zlato v plávaní na olympijskom sviatku. Pridal sa k Oussamovi Melloulimu, ktorý si vybojoval až dva najcennejšie kovy. Najprv sa v roku 2008 v Pekingu stal prvým Afričanom s olympijskom zlatom v plávaní, keď ovládol 1500 m v. sp.O štyri roky neskôr v Londýne pridal víťazstvo aj v diaľkovom plávaní na 10 km a tiež bronz na 1500 m. "On je legenda, želám si byť jedného dňa taký úspešný, ako bol on," dodal Hafnaoui, ktorého otec Mohamed bol kedysi členom reprezentácie Tuniska v basketbale.Tuniský tínedžer prežíval najväčšie emócie na najvyššom stupni pre víťazov pri zvukoch národnej hymny. "Zaliali ma slzy, keď som uvidel našu vlajku stúpať na stožiari a počul tuniskú hymnu. Bolo to silné a som na to veľmi hrdý. Víťazstvo venujem všetkým ľuďom v Tunisku," doplnil nečakaný olympijský šampión, ktorý má v Tokiu pred sebou ešte preteky na 800 m v. sp.