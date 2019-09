Tuniský prezidentský kandidát Karawí po 1.kole volieb zostáva vo väzbe

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tunisko 19. septembra (TASR) - Tuniského mediálneho magnáta Nabíla Karawího, ktorý sa ako kandidát prebojoval do nadchádzajúceho druhého kola prezidentských volieb v Tunisku, zatiaľ neprepustia z vyšetrovacej väzby, kde je od augusta pre podozrenie z prania špinavých peňazí. Oznámili to v stredu jeho právnici, ktorých citovala tlačová agentúra AFP.Podľa advokáta Kámila bin Misawda súd odmietol rozhodnúť o príslušnej žiadosti s odôvodnením, že to nepatrí do jeho jurisdikcie. Proti tomuto postupu však plánujú predkladatelia podať odvolanie.Samotný súd zatiaľ tieto informácie nepotvrdil. Iný Karawího právnik, Nazíh Sújaí, uviedol, že je to už tretí prípad, keď sudca zaujal takýto postoj.Do druhého kola prezidentských volieb v Tunisku postupuje po prvom kole z uplynulej nedele okrem Karawího aj nezávislý kandidát Kajs Saíd, ktorý získal najväčší podiel (18,4 percenta) hlasov. Obaja uchádzači sú označovaní za outsiderov, ktorí získavajú "antisystémové" hlasy od voličov sklamaných z terajšieho stavu krajiny.Podľa utorkového vyhlásenia ústrednej volebnej komisie sa druhé kolo prezidentských volieb môže uskutočniť 6. októbra súbežne s parlamentnými voľbami alebo o týždeň neskôr.