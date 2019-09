Nemecko, Kuvajt a Belgicko vyzvali OSN hlasovať o prímerí v Idlibe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. septembra (TASR) - Nemecko, Kuvajt a Belgicko požiadali, aby Bezpečnostná rada OSN hlasovala o rezolúcii s cieľom "okamžite ukončiť nepriateľské akcie" v sýrskej provincii Idlib. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na diplomatov.O texte návrhu sa bude hlasovať vo štvrtok, aj keď je možné, že ho bude Rusko vetovať.Návrh rezolúcie vyzýva, aby sa prímerie začalo 21. septembra na poludnie miestneho času. Podľa rezolúcie by zastavenie paľby pomohlo "vyhnúť sa ďalšiemu zhoršeniu už katastrofickej situácie v Idlibe".Západné štáty obviňujú ruské a sýrske sily z toho, že sa zameriavajú na civilistov. Rusko a Sýria to popierajú a tvrdia, že cielia na militantov. Rusko a Čína predložili v stredu OSN svoj text rezolúcie, podľa ktorej by sa zastavenie nepriateľských akcií nemalo týkať vojenských operácií voči jednotlivcom a skupinám spojeným s teroristickými skupinami. Čína a Rusko požiadali, aby sa aj o ich texte hlasovalo v BR OSN vo štvrtok, uviedla agentúra Reuters.Provincia Idlib v severozápadnej Sýrii je poslednou baštou povstalcov, kde sa v súčasnosti relatívne darí udržiavať prímerie, ktoré po štvormesačnej ofenzíve vládnych vojsk podporovaných Ruskom vstúpilo do platnosti koncom augusta. Podľa organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii v dôsledku ofenzívy zahynulo už viac ako 970 civilistov.