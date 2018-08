Turecká líra padá a ťahá nadol aj českú korunu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 13. augusta (TASR) - Problémy Turecka, ktoré mieri do finančnej krízy, hýbu svetovými trhmi a znižujú aj kurz českej koruny, uviedli v pondelok české portály ihned.cz a idnes.cz.Koruna v pondelok ráno oslabila voči americkému doláru a prepadla sa na najnižšiu úroveň za viac ako rok. Jeden dolár, ktorý investori v čase nestability považujú za bezpečnýpre svoje peniaze, stál dopoludnia takmer 22,60 Kč. Voči euru však česká mena oslabila len mierne, zhruba o päť halierov na 25,70 CZK/EUR.uviedol vo svojom komentári hlavný ekonóm Patria Finance Jan Bureš.Klesá aj hodnota akcií západoeurópskych bánk, ktoré môžu byť pre svoje aktivity v Turecku vystavené nepriaznivým vplyvom. Ide hlavne o najväčšiu španielsku banku BBVA, ktorá vlastní polovicu tretej najväčšej tureckej banky Garanti Bank, taliansku UniCredit so 41-% podielom vo štvrtej najväčšej tureckej banke Yapi Kredi či holandskú ING alebo francúzsku BNP Paribas.Turecká mena sa v noci na pondelok prepadla voči americkému doláru na rekordné minimum 7,24 TRY/USD. Neskôr časť strát zmazala, po tom čo turecká centrálna banka oznámila niektoré opatrenia, ktoré by mali finančnému sektoru zabezpečiť likviditu.