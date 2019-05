Turecká opozícia žiada zopakovať všetky voľby

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ankara 9. mája (TASR) - Turecká hlavná opozičná strana požiadala v stredu najvyšší volebný orgán v krajine, aby anuloval výsledky marcových komunálnych volieb v 39 obvodoch Istanbulu, ako aj vlaňajších parlamentných a prezidentských volieb. Urobila tak po rozhodnutí tohto orgánu vyhlásiť za neplatné víťazstvo opozície vo voľbách istanbulského starostu, informovala tlačová agentúra AP.Turecká Najvyššia volebná rada (YSK) dala v pondelok za pravdu vládnucej Strane spravodlivosti a rozvoja (AKP) na čele s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a nariadila zopakovať voľby starostu Istanbulu, kde v závere marca tesne zvíťazil opozičný kandidát Ekrem Imamoglu. Rozhodnutie zdôvodnila tým, že na zabezpečovaní hlasovania sa podieľali aj osoby, ktoré nie sú štátnymi zamestnancami, čo je v rozpore so zákonom. Podľa AKP práve takéto nezrovnalosti ovplyvnili výsledok volieb starostu.Opozičná Republikánska ľudová strana (CHP) teraz požaduje anulovanie výsledkov aj v prípade volieb do istanbulských obvodných rád a minuloročných parlamentných a prezidentských volieb, pričom argumentuje rovnako tým, že na hlasovanie dohliadali osoby, ktoré nie sú štátnymi zamestnancami. V istanbulských obvodoch, ako aj v národnom parlamente získala vo voľbách väčšinu AKP.Rozhodnutie YSK o zopakovaní volieb istanbulského starostu je konečné a CHP sa nemôže proti nemu odvolať. Opozícia chce teraz poukázať na nespravodlivosť tohto postupu, hoci sa neočakáva, že by volebná rada vyhovela jej požiadavke. CHP spochybnila nezávislosť YSK a vyjadrila presvedčenie, že členovia rady sa podvolili nátlaku Erdogana, ktorý chce podľa opozície "odcudziť" istanbulskú radnicu, aby si v tomto najväčšom meste Turecka udržal moc.