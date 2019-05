Valónsku sa nepáči, že jeho zbrane sú používané vo vojne v Jemene

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Brusel 9. mája (TASR) - Belgické médiá v stredu upozornili, že zbrane vyrobené vo Valónsku na juhu Belgicka boli alebo ešte stále sú používané saudskoarabskou armádou v ozbrojenom konflikte v Jemene. Viaceré valónske politické strany chcú zaviesť zákaz predaja zbraní Saudskej Arábii na celoeurópskej úrovni.Denník Le Soir prišiel v stredu s odhalením, že valónske zbrane boli použité alebo sú ešte stále používané armádou Saudskej Arábie vo vojne v Jemene, čo vedie k prehlbovaniu tamojšej humanitárnej krízy. Pre mnohých Belgičanov je to nepríjemná správa, lebo od roku 2018, keď sa svet dozvedel o atentáte na saudskoarbského novinára Džamála Chášukdžího v Istanbule, Valónsko nepredáva zbrane saudskoarabskému kráľovstvu. Avšak licencie na vývoz zbraní udelené v minulosti, ešte pred Chášukdžího vraždou, sú platné dva roky a na základe uzatvorených zmlúv sa zbrane z Belgicka dostávali do Saudskej Arábie aj koncom roka 2018 a začiatkom roka 2019.Podľa správ televíznej stanice RTBF bola Saudská Arábia veľmi dobrým zákazníkom pre valónske zbrojovky, keď napríklad v roku 2015 Valónsko predalo Saudskoarabom zbrane za takmer 400 miliónov eur. Rijád bol v tom roku druhým najväčším klientom, hneď po Kanade.Valónska vláda v rámci svojich regionálnych právomocí mohla pozastaviť vývoz zbraní, na ktoré sa vzťahovali zmluvy spred roka 2018, ak by sa zistilo, že tieto zbrane sú používané v ozbrojenom konflikte, čo je prípad Saudskej Arábie, ktorá tieto zbrane používa proti povstalcom v Jemene.Túto záležitosť komentoval aj valónsky premiér Willy Borsus. Spresnil, že ak by sa potvrdilo, že Saudi nedodržiavajú dohodnuté pravidlá, okamžite prijme potrebné opatrenia, ktoré mu jeho funkcia umožňuje.Valónsko má v súčasnosti prísnejšie právne predpisy týkajúce sa vývozu zbraní ako mnohé členské krajiny EÚ. Borsus upozornil, že jeho vláda bude podporovať akýkoľvek reštriktívny prístup, ak bude dohodnutý na celoeurópskej úrovni. Tento postoj podporili v stredu tri politické strany - frankofónni socialisti (PS), centristickí humanisti (CDH) a Belgická strana pracujúcich (PTB). Frankofónna strana zelených (Ecolo) dokonca vyzvala federálnu vládu, aby Belgicko formálne požiadalo Európsku komisiu o zavedenie zbrojného embarga voči Saudskej Arábii a Spojeným arabským emirátom. Podľa Ecolo by Belgicko malo túto požiadavku oficiálne riešiť na najvyššej európskej úrovni.(spravodajca TASR Jaromír Novak)